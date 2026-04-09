Corinthians é eficaz, bate o Platense, mas mostra que Diniz ainda tem trabalho pela frente Estadão Conteúdo 09.04.26 23h11 O Corinthians estreou com vitória sobre o Platense por 2 a 0 em duelo válido pelo Grupo E da Copa Libertadores. Apesar do resultado, a estreia de Fernando Diniz mostra que o técnico ainda terá trabalho para melhorar o futebol corintiano. Não foi um jogo de quebra de paradigmas. O time não teve grandes mudanças em relação à equipe que jogava com Dorival e não demonstrou conversão ao "dinizismo". Entretanto, a equipe segurou o Platense, com bom trabalho de Hugo Souza, e foi precisa quando teve chances, com Kayke e Yuri Alberto. Os corintianos agora se voltam para uma reabilitação pelo Brasileirão. O time recebe o Palmeiras em clássico pela 11ª rodada no domingo. Depois, a segunda rodada da Libertadores será na quarta-feira, novamente na Neo Química Arena, contra o Santa Fé. O Corinthians foi inerte e penou para atravessar a linha do meio de campo no primeiro tempo. Quem esteve mais próximo de marcar foi o Platense. Aos 31 minutos, Guido Mainero cruzou e Gonzalo Lencina cabeceou, forçando Hugo a operar um milagre e ir no canto salvar o Corinthians. Os argentinos ainda terminaram a primeira etapa com 55% de posse de bola. A tônica parecia que não iria mudar no começo do segundo tempo. Foi quando o Corinthians surpreendeu o Platense. Após o tiro de meta de Matias Borgogno, André cabeceou para Yuri Alberto, que fez o pivô e entregou a bola para Rodrigo Garro. O meia achou bom passe para Kayke, que atacou o espaço livre na defesa argentina e cavou para abrir o placar. O gol não deu tranquilidade aos corintianos. O Platense continuou com mais posse e pressionando. Hugo Souza precisou fazer nova defesa em cabeçada à queima-roupa. Não só pelo goleiro corintiano, o Platense não conseguia converter o volume de jogo em gols. E sofreu por isso. Mesmo que o Corinthians não tivesse jogadas tão trabalhadas, o time foi fatal mais uma vez. Rodrigo Garro recebeu da lateral cobrada por Matheuzinho e deu mais um passe que quebrou as linhas adversárias. Desta vez, Yuri Alberto recebeu e, cara a cara com o goleiro, ampliou. Ainda que o Corinthians não tenha feito um jogo rebuscado, o meia argentino foi destaque positivo, participando dos dois gols. Com a aplicação de um futebol com mais toques de bola, como gosta Fernando Diniz, ele pode ser fundamental para conferir qualidade no meio de campo. A expulsão de Juan Saborido foi o que diminuiu ainda mais as chances de uma reação do Platense. A equipe continuou com posse de bola no ataque, mas sem criação efetiva. FICHA TÉCNICA PLATENSE 0 X 2 CORINTHIANS PLATENSE - Matias Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez (Eugenio Raggio), Víctor Cuesta e Tomas Silva; Guido Mainero (Kevin Retamar), Pablo Ferreira (Iván Gomez), Franco Amarfil e Franco Zapiola (Juan Gauto); Augusto Lotti (Leonardo Heredia) e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino. CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan) e Breno Bidon; Kayke (Vitinho), Rodrigo Garro (Jesse Lingard) e André (André Carrillo); Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Fernando Diniz. GOLS - Kayke aos oito e Yuri Alberto aos 25 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Piero Maza (CHI). CARTÃO AMARELO - André (Corinthians). CARTÃO VERMELHO - Juan Saborido (Platense). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Ciudad de Vicente López, em La Plata, na Argentina. 