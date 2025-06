Corinthians é condenado a pagar R$ 6,5 mi por Maycon e espera CAS para fugir de transfer ban

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões) ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por dívida referente ao empréstimo do volante Maycon, e corre o risco de transfer ban. A decisão saiu em fevereiro, mas só foi tornada pública nesta segunda-feira.

Depois que foi notificado, na época da decisão, o departamento jurídico do Corinthians recorreu e levou o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), conforme informado pelo GE e confirmado pelo Estadão. Ainda não há resolução do caso.

A Câmara de Status de Jogadores do Tribunal da Fifa deu um prazo de 45 dias a partir da notificação da decisão para que o clube fizesse o pagamento, ao qual seriam acrescidos 10% de juros em relação ao prazo das parcelas. Com o recurso na CAS, contudo, essa contagem é interrompida e aguarda-se a deliberação do tribunal.

"O Juiz Único decidiu que o Requerido deve pagar o valor total devido (incluindo todos os juros aplicáveis) ao Requerente dentro de 45 dias da notificação da decisão, caso contrário, a pedido do Requerente, a proibição de registrar quaisquer novos jogadores, nacional ou internacionalmente, pela duração máxima de três períodos de registro inteiros e consecutivos, entrará imediatamente em vigor", diz o documento da Fifa.

De acordo com o clube ucraniano, os corintianos não fizeram quatro pagamentos de 250 mil euros que deveriam ter sido realizados em março e outubro de 2023 e abril e novembro de 2024.

Os valores são acumulados do primeiro empréstimo feito pelo Corinthians junto ao Shakhtar, ainda sob a gestão de Duílio Monteiro Alves, e a renovação do mesmo acordo, firmada em janeiro de 2025, já sob o comando de Augusto Melo, atualmente afastado da presidência.