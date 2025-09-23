Corinthians é condenado a pagar R$ 41,3 milhões para o paraguaio Matias Rojas Estadão Conteúdo 23.09.25 20h57 O Corinthians terá de pagar mais uma dívida. O clube foi condenado, nesta terça-feira, pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar R$ 41,3 milhões para o meia paraguaio Matías Rojas. Alegando atraso nos direitos de imagem, o jogador, que atua atualmente no Portland, dos Estados Unidos, rescindiu contrato com o clube brasileiro no ano passado. Condenado ano passado pela Fifa, o Corinthians havia recorrido à CAS, mas a corte, com sede na Suíça, não concordou e o valor da indenização foi elevado. Não há outra instância no direito desportivo. Rojas tinha contrato com o Corinthians até junho de 2027. Ele fora contratado em meados de 2023. O atleta disputou 30 jogos, sem nenhum gol marcado. O Corinthians já possui uma dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Felix Torres, o que deixou o clube proibido de registrar jogadores, ao sofrer um transfer ban da Fifa. Uma situação semelhante pode ocorrer com o caso de Rojas, caso a dívida não seja paga em 45 dias. Além de Rojas e Felix Torres, o Corinthians ainda tem dívida com o Talleres pela contratação de Rodrigo Garro e com o Shakthar Donetsk por causa do empréstimo de Maycon. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Rojas CAS condenação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 SÉRIE B 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h11 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29