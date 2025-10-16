Capa Jornal Amazônia
Corinthians define punição de José Martínez por ausência em treinos: dias descontados e multa

Estadão Conteúdo

O Corinthians decidiu nesta quinta-feira, dia 16, as punições que serão aplicadas ao jogador José Martínez pela ausência em seis dias de treino. Mesmo após apresentar justificativa ao clube, os dirigentes decidiram descontar a quantia relacionada aos dias perdidos de seu salário e aplicar uma segunda multa ao atleta.

O volante venezuelano deveria ter retornado ao CT Joaquim Grava no dia 8, após a folga da Data Fifa, mas Martínez se apresentou somente nesta quarta-feira.

A multa que acompanha os decréscimos será destinada à "caixinha dos jogadores" - fundo que recebe o montante das advertências e ao final do ano é distribuído entre os funcionários do time.

Posteriormente, o atleta alegou ter tido problemas com a documentação de seu filho e, por isso, resolveu priorizar o retorno completo da família ao Brasil.

O atraso na justificativa não alegrou a equipe técnica e o camisa 70 não foi escalado para o clássico com o Santos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol - o confronto ocorreu na noite de ontem. O Corinthians optou por colocar o lateral-esquerdo Hugo como titular no meio-campo e a partida terminou em derrota corintiana, por 3 a 1.

Apesar da confusão interna, Martínez já está novamente à disposição do técnico Dorival Júnior e deve voltar a ser titular na partida com o Atlético-MG, neste sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão.

