Corinthians define punição de José Martínez por ausência em treinos: dias descontados e multa Estadão Conteúdo 16.10.25 15h43 O Corinthians decidiu nesta quinta-feira, dia 16, as punições que serão aplicadas ao jogador José Martínez pela ausência em seis dias de treino. Mesmo após apresentar justificativa ao clube, os dirigentes decidiram descontar a quantia relacionada aos dias perdidos de seu salário e aplicar uma segunda multa ao atleta. O volante venezuelano deveria ter retornado ao CT Joaquim Grava no dia 8, após a folga da Data Fifa, mas Martínez se apresentou somente nesta quarta-feira. A multa que acompanha os decréscimos será destinada à "caixinha dos jogadores" - fundo que recebe o montante das advertências e ao final do ano é distribuído entre os funcionários do time. Posteriormente, o atleta alegou ter tido problemas com a documentação de seu filho e, por isso, resolveu priorizar o retorno completo da família ao Brasil. O atraso na justificativa não alegrou a equipe técnica e o camisa 70 não foi escalado para o clássico com o Santos pelo Campeonato Brasileiro de Futebol - o confronto ocorreu na noite de ontem. O Corinthians optou por colocar o lateral-esquerdo Hugo como titular no meio-campo e a partida terminou em derrota corintiana, por 3 a 1. Apesar da confusão interna, Martínez já está novamente à disposição do técnico Dorival Júnior e deve voltar a ser titular na partida com o Atlético-MG, neste sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão.