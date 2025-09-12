Capa Jornal Amazônia
Corinthians, Cruzeiro, Flu e Vasco: quanto cada time recebeu em premiação na Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

A Copa do Brasil entra em sua reta final com apenas quatro equipes ainda vivas na disputa. Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco asseguraram suas respectivas vagas às semifinais nesta semana e somaram mais alguns milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aos cofres com a classificação.

A vaga às semis rendeu R$ 9.922.500 a cada uma das equipes ainda vivas na disputa, valor que se soma ao montante acumulado das demais fases. Corinthians e Cruzeiro entraram na terceira rodada, enquanto Fluminense e Vasco disputam a competição desde seu início. Por isso, a dupla carioca - que se enfrenta na semifinal - acumulou uma premiação maior até aqui.

Além do número de fases disputadas, a Copa do Brasil tem, até a terceira rodada, uma divisão na premiação em três grupos: - Grupo 1 (clubes da Série A) - Grupo 2 (clubes da Série B) - Grupo 3 (clubes das Séries C, D e sem divisão)

Como os quatro classificados estão na Série A, a diferença na premiação (que se dá até a terceira rodada) não irá impactar no montante final. Desta forma, os quatro classificados se dividem em dois subgrupos em relação à premiação acumulada até aqui: - Times da Série A que disputam desde a primeira fase (Fluminense e Vasco) - R$ 24.034.500 - Times da Série A que entraram na terceira fase (Corinthians e Cruzeiro) - R$ 20.616.750

Ao todo, a Copa do Brasil distribuirá mais de R$ 500 milhões em premiação nesta temporada, um reajuste que chegou a 5,39%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Caso o campeão seja Vasco ou Fluminense, a premiação poderá chegar a R$ 101,2 milhões.

As semifinais da Copa do Brasil, entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco, acontecem nos dias 10 e 14 de dezembro, enquanto a decisão da competição nacional está reservada para acontecer na semana seguinte, em 17 e 21.

Palavras-chave

futebol

Copa do Brasil

semifinalistas

premiação
Esportes
