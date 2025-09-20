Corinthians critica a arbitragem após derrotar o Santos por 1 a 0 no Paulista Feminino Estadão Conteúdo 20.09.25 17h12 Líder do Paulista feminino, com 24 pontos, o Corinthians demonstrou insatisfação com a arbitragem de Marianna Nanni Batalha na vitória por 1 a 0 contra o Santos, neste sábado, no Parque São Jorge, pela nona rodada do campeonato. Ainda no gramado, jogadoras do Corinthians declararam ter ouvido a árbitra afirmar que "não queria ter pego a escala" e demonstraram insatisfação. "Cansada de arbitragens mal intencionadas. No fim, as únicas prejudicadas somos nós", afirmou a atacante Vic Albuquerque nas redes sociais. O técnico Lucas Piccinato, do Corinthians, afirmou que a arbitragem não conseguiu controlar a partida contra o Santos por falta de critério. "A arbitragem da Marianna é uma arbitragem que vai irritando. Ela começa com um perfil de faltas com critério e muda durante o jogo. E isso vai irritando quem está dentro do jogo. Ela perde um pouco o controle do jogo." Na avaliação de Piccinato, o problema com a arbitragem não é exclusividade do Paulista. "A arbitragem de hoje foi um pouco diferente do Brasileiro, que errou uns lances meio crassos. Cartão vermelho, penalidades, lances que definem jogo e ainda com auxílio do VAR", afirmou o técnico. O Corinthians é uma referência no futebol feminino. É o maior vencedor do Brasileiro feminino, com 7 troféus, sendo 6 consecutivos. A última conquista aconteceu no último domingo, vencendo o Cruzeiro por 1 a 0, na Neo Química Arena. Além disso, o time é o detentor do recorde de público entre clubes do futebol feminino nacional e sul-americano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paulista feminino Corinthians Santos Vic Albuquerque Lucas Piccinato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10 FUTEBOL Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C' 20.09.25 17h35 FUTEBOL Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás 20.09.25 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10