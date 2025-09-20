Capa Jornal Amazônia
Corinthians critica a arbitragem após derrotar o Santos por 1 a 0 no Paulista Feminino

Estadão Conteúdo

Líder do Paulista feminino, com 24 pontos, o Corinthians demonstrou insatisfação com a arbitragem de Marianna Nanni Batalha na vitória por 1 a 0 contra o Santos, neste sábado, no Parque São Jorge, pela nona rodada do campeonato.

Ainda no gramado, jogadoras do Corinthians declararam ter ouvido a árbitra afirmar que "não queria ter pego a escala" e demonstraram insatisfação. "Cansada de arbitragens mal intencionadas. No fim, as únicas prejudicadas somos nós", afirmou a atacante Vic Albuquerque nas redes sociais.

O técnico Lucas Piccinato, do Corinthians, afirmou que a arbitragem não conseguiu controlar a partida contra o Santos por falta de critério. "A arbitragem da Marianna é uma arbitragem que vai irritando. Ela começa com um perfil de faltas com critério e muda durante o jogo. E isso vai irritando quem está dentro do jogo. Ela perde um pouco o controle do jogo."

Na avaliação de Piccinato, o problema com a arbitragem não é exclusividade do Paulista. "A arbitragem de hoje foi um pouco diferente do Brasileiro, que errou uns lances meio crassos. Cartão vermelho, penalidades, lances que definem jogo e ainda com auxílio do VAR", afirmou o técnico.

O Corinthians é uma referência no futebol feminino. É o maior vencedor do Brasileiro feminino, com 7 troféus, sendo 6 consecutivos. A última conquista aconteceu no último domingo, vencendo o Cruzeiro por 1 a 0, na Neo Química Arena. Além disso, o time é o detentor do recorde de público entre clubes do futebol feminino nacional e sul-americano.

