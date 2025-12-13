Corinthians aposta em bola parada para enfrentar Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil Estadão Conteúdo 13.12.25 17h47 O Corinthians encerrou neste sábado sua preparação para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O técnico Dorival Júnior comandou dois exercícios táticos e treinou jogadas de bola parada e cobranças de pênalti. Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, o Corinthians tem a vantagem do empate no jogo das 18h deste domingo, na Neo Química Arena, para avançar à final. Com o triunfo no Mineirão, o Corinthians tenta conquistar uma segunda vitória para selar a classificação em casa e manter uma campanha impecável na Copa do Brasil. Em sete partidas desta edição, o tricampeão (1995, 2002 e 2009) saiu vitorioso em todas, com nove gols marcados e nenhum sofrido. "Temos que entrar em campo buscando a vitória como a gente sempre fez. Principalmente em oportunidades assim", afirmou o zagueiro André Ramalho sobre a semifinal com o Cruzeiro. "Conseguimos um grande resultado fora de casa, temos que entender isso. Porém, estamos na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos, com certeza, para buscar a vitória", completou. O zagueiro disse esperar um confronto mais difícil do que o de Belo Horizonte. "Será um jogo de extrema dificuldade. Eles (Cruzeiro) vão tentar reverter o resultado, mas estamos cientes do desafio. Estaremos bem concentrados e focados. Dá para ver isso no time. Que a gente consiga mais uma vitória amanhã e, se Deus quiser, a classificação." A questão física recebeu atenção especial no Corinthians. Dorival Júnior, após a partida de ida, comentou sobre uma "entrega ainda maior" para conquistar a vaga. "Desde que acabou o jogo, a gente sabia que teria que se recuperar bem para estar apto para deixar nosso melhor dentro de campo. A gente fez um bom trabalho", completou André Ramalho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol COpa do Brasil Corinthians André Ramalho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26