Corinthians aposta em bola parada para enfrentar Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

O Corinthians encerrou neste sábado sua preparação para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O técnico Dorival Júnior comandou dois exercícios táticos e treinou jogadas de bola parada e cobranças de pênalti. Após vencer o duelo de ida por 1 a 0, o Corinthians tem a vantagem do empate no jogo das 18h deste domingo, na Neo Química Arena, para avançar à final.

Com o triunfo no Mineirão, o Corinthians tenta conquistar uma segunda vitória para selar a classificação em casa e manter uma campanha impecável na Copa do Brasil. Em sete partidas desta edição, o tricampeão (1995, 2002 e 2009) saiu vitorioso em todas, com nove gols marcados e nenhum sofrido.

"Temos que entrar em campo buscando a vitória como a gente sempre fez. Principalmente em oportunidades assim", afirmou o zagueiro André Ramalho sobre a semifinal com o Cruzeiro. "Conseguimos um grande resultado fora de casa, temos que entender isso. Porém, estamos na nossa casa, com a nossa torcida. Vamos, com certeza, para buscar a vitória", completou.

O zagueiro disse esperar um confronto mais difícil do que o de Belo Horizonte. "Será um jogo de extrema dificuldade. Eles (Cruzeiro) vão tentar reverter o resultado, mas estamos cientes do desafio. Estaremos bem concentrados e focados. Dá para ver isso no time. Que a gente consiga mais uma vitória amanhã e, se Deus quiser, a classificação."

A questão física recebeu atenção especial no Corinthians. Dorival Júnior, após a partida de ida, comentou sobre uma "entrega ainda maior" para conquistar a vaga. "Desde que acabou o jogo, a gente sabia que teria que se recuperar bem para estar apto para deixar nosso melhor dentro de campo. A gente fez um bom trabalho", completou André Ramalho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

COpa do Brasil

Corinthians

André Ramalho
