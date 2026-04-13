Corinthians anuncia ex-goleiro Júlio César como novo gerente de futebol O novo dirigente acumulou cursos na área, incluindo formação em Gestão de Futebol pela CBF Academy Estadão Conteúdo 13.04.26 18h41 O Corinthians oficializou a chegada de Júlio César como novo gerente de futebol. Ídolo do clube e com passagem marcada por conquistas importantes, o ex-goleiro inicia uma nova etapa na carreira, agora fora das quatro linhas, integrando a estrutura de gestão no CT Joaquim Grava. Revelado pelo próprio Corinthians, Júlio César fez parte de momentos marcantes da história recente do clube, com títulos como o Campeonato Brasileiro (2005 e 2011), a Copa do Brasil (2009), a Libertadores e o Mundial de Clubes, ambos em 2012. Após encerrar a carreira como jogador no Red Bull Bragantino, passou a investir na formação acadêmica e profissional voltada ao futebol. O novo dirigente acumulou cursos na área, incluindo formação em Gestão de Futebol pela CBF Academy, especialização em gestão esportiva pela FGV e capacitação pela Conmebol. Antes do acerto com o Corinthians, exercia a função de coordenador técnico no clube de Bragança Paulista. "Chegar no Corinthians nessa nova função é muito satisfatório. É o clube que me formou. Estou preparado. Estudei, trabalhei e tive experiências para assumir esse grande desafio de colaborar na direção. Quero fazer o melhor como sempre fiz dentro e fora de campo. Quero ajudar ao clube, atletas, comissão e diretoria. Vou trabalhar dia e noite para fazer com que o Corinthians esteja sempre no topo. Estou muito feliz e realizado", afirmou. Aos 41 anos, Júlio César se apresenta oficialmente ao clube nesta terça-feira, 14, retomando o vínculo com o Corinthians em uma nova função e com a missão de contribuir para o planejamento esportivo da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Júlio César gerente de futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 ESPORTE Técnico do Paysandu critica arbitragem após empate com o Brusque pela Série C: ‘confusa’ Júnior Rocha gostou do desempenho da equipe e pediu mais efetividade ao time na hora de decidir a partida 12.04.26 22h31