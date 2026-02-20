Corinthians anuncia a contratação do marroquino Zakaria Labyad, amigo de Memphis Depay Zakaria nasceu na Holanda, mas em 2011 se naturalizou marroquino, quando passou a defender a seleção sub-23. Estadão Conteúdo 20.02.26 19h57 O marroquino Zakaria Labyad é o sexto reforço do Corinthians para a temporada. O time de Parque São Jorge anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do jogador, de 32 anos, até o final do ano com renovação automática prevista até o fim de 2027, caso atinja metas pré-estabelecidas. Zakaria é uma indicação do amigo Memphis Depay. Ele está treinando com a equipe, mas ainda não tem data para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, que comentou a chegada do reforço. "Com relação ao Zakarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. A equipe que me for dada na mão, é o que eu vou fazer. Conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo. Que venha, que possa acrescentar, e será tratado como todos aqui dentro. Não foi uma indicação do treinador, mas isso não tem problema nenhum. Vai ser um atleta importante, e que tenha condições de mostrar em campo", disse o treinador após a derrota para o Palmeiras no início do mês. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Nascido na Holanda, Zakaria, que mede 1,73 metro, começou a carreira profissional no PSV, em 2010. No ano seguinte, se naturalizou marroquino, quando passou a defender a seleção sub-23. Em 2012, foi negociado com o Sporting, de Portugal, onde permaneceu até 2016 - com empréstimos para o Vitesse-NDL e Fulham-ING. Retornou para a Holanda para defender o Utrecht, em 2027, e no ano seguinte atuou pelo Ajax. Voltou ao Utrecht em 2023 e atuou na China por YN Yukun e DL Yingbo, seu último clube. Foi três vezes campeão holandês e conquistou três copas da Holanda. Filho de pais marroquinos, ele se naturalizou em 2011 e passou a defender a seleção africana desde a categoria sub-23. Zakaria se junta ao lateral-direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, os meio-campistas Allan e Matheus Pereira, e o atacante Kaio César, todos contratados para esta temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Zakaria Labyad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13 Futebol Luizinho Lopes entra na Justiça contra o Paysandu e pede R$ 350 mil; Presidente se pronuncia Márcio Tuma afirmou que o caso já é de conhecimento do departamento jurídico do clube e classificou a situação como “natural”. 20.02.26 16h11 FUTEBOL Semifinalistas do Parazão, Cametá e Castanhal garantem vaga na Série D 2027 Clubes avançaram às semifinais do Campeonato Paraense e, de quebra, garantiram vagas em no Brasileirão 20.02.26 14h51 MMA Sport Club Lenda do boxe, Manny Pacquiao enfrenta ex-campeão Ruslan Provodnikov em Las Vegas 20.02.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24