O Liberal chevron right Esportes chevron right

Corinthians anuncia a contratação do marroquino Zakaria Labyad, amigo de Memphis Depay

Zakaria nasceu na Holanda, mas em 2011 se naturalizou marroquino, quando passou a defender a seleção sub-23.

Estadão Conteúdo

O marroquino Zakaria Labyad é o sexto reforço do Corinthians para a temporada. O time de Parque São Jorge anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do jogador, de 32 anos, até o final do ano com renovação automática prevista até o fim de 2027, caso atinja metas pré-estabelecidas.

Zakaria é uma indicação do amigo Memphis Depay. Ele está treinando com a equipe, mas ainda não tem data para ficar à disposição do técnico Dorival Júnior, que comentou a chegada do reforço. "Com relação ao Zakarias, não foi um pedido meu, mas eu estou aqui para treinar a equipe. A equipe que me for dada na mão, é o que eu vou fazer. Conheço pouco do atleta, tive algumas informações do Memphis, mas estamos no aguardo. Que venha, que possa acrescentar, e será tratado como todos aqui dentro. Não foi uma indicação do treinador, mas isso não tem problema nenhum. Vai ser um atleta importante, e que tenha condições de mostrar em campo", disse o treinador após a derrota para o Palmeiras no início do mês.

Nascido na Holanda, Zakaria, que mede 1,73 metro, começou a carreira profissional no PSV, em 2010. No ano seguinte, se naturalizou marroquino, quando passou a defender a seleção sub-23.

Em 2012, foi negociado com o Sporting, de Portugal, onde permaneceu até 2016 - com empréstimos para o Vitesse-NDL e Fulham-ING. Retornou para a Holanda para defender o Utrecht, em 2027, e no ano seguinte atuou pelo Ajax. Voltou ao Utrecht em 2023 e atuou na China por YN Yukun e DL Yingbo, seu último clube. Foi três vezes campeão holandês e conquistou três copas da Holanda.

Filho de pais marroquinos, ele se naturalizou em 2011 e passou a defender a seleção africana desde a categoria sub-23.

Zakaria se junta ao lateral-direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, os meio-campistas Allan e Matheus Pereira, e o atacante Kaio César, todos contratados para esta temporada.

