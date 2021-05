Corinthians anuncia a contratação de Sylvinho como novo treinador

O Corinthians anunciou neste domingo a contratação do técnico Sylvinho para comandar a equipe profissional de futebol até dezembro de 2022. O acordo aconteceu neste fim de semana, após conversa entre o treinador e a diretoria do clube. Além dele, integrará a comissão técnica do Corinthians o auxiliar técnico Doriva, que chega junto com o novo técnico.

O novo comandante corintiano está em Portugal e chegará ao Brasil durante a semana para a sua terceira passagem no Timão. Formado nas categorias de base do clube, Sylvinho jogou com a camisa alvinegra entre 1993 e 1999 – 269 jogos. Foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 1995, dos estaduais de 1995, 1997 e 1999, além de ter vencido a Copa do Brasil, em 1995, e o Brasileirão, em 1998.

Depois de fazer história no futebol europeu – com passagens marcantes por Arsenal e Barcelona, além de outras equipes – e se aposentar, Sylvinho foi auxiliar técnico do Corinthians com Tite e Mano Menezes. Trabalhou na mesma função em outros clubes, como a Inter de Milão.

Ele ainda foi para a Seleção Brasileira com o próprio Tite, em 2016, tendo participado da Copa do Mundo de 2018. Três anos mais tarde, assumiu o Lyon, da França, onde ficou por pouco tempo e acabou demitido.

Além de toda a bagagem acumulada da carreira como atleta e em diferentes comissões técnicas, o ex-lateral-esquerdo possui a Licença UEFA PRO, o nível máximo de formação de treinadores da Europa, sem contar as Licenças A e B.

Ficha técnica:

SYLVINHOSylvio Mendes Campos Junior12/04/1974 – São Paulo-SP

Carreira como jogadorCategorias de base: CorinthiansComo profissional:1993-1999: Corinthians1999-2001: Arsenal-ING2001-2004: Celta Vigo-ESP2004-2009: Barcelona-ESP2009-2010: Manchester City-ING

Títulos como jogadorCorinthians: Paulistão (1995, 1997 e 1999), Copa do Brasil (1995) e Brasileirão (1998)Arsenal: FA Cup (1999)Barcelona: Espanhol (2004-2005, 2005-2006 e 2008-2009), Copa do Rei (2008-2009), Supercopa da Espanha (2005 e 2006) e UEFA Champions League (2005-2006 e 2008-2009)

Carreira como auxiliar técnicoCorinthians: 2013 a 2014Internazionale-ITA: 2015 a 2016Seleção Brasileira: 2016 a 2019

Carreira como treinadorSeleção Brasileira Sub-23: 2019Lyon-FRA: 2019