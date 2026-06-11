Coreia do Sul x Tchéquia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/06) pela Copa do Mundo 2026 Coreia do Sul e Tchéquia estreiam no Grupo A da Copa do Mundo; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 11.06.26 22h00 Coreia do Sul e Tchéquia estreiam no Grupo A da Copa do Mundo; veja as prováveis escalações e onde assistir ao vivo (Instagram/thekfa) Coreia do Sul x Tchéquia disputam hoje, quinta-feira (11/06), a 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 23h (horário de Brasília), no Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Coreia do Sul x Tchéquia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming), a partir das 23h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Coreia do Sul chega à Copa do Mundo após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas, garantindo a classificação com antecedência. A seleção comandada por Myung Bo Hong aposta na experiência de Heung-min Son, na criatividade de Lee Kang-in e na segurança defensiva de Kim Min-jae para iniciar o torneio com um resultado positivo. Do outro lado, a Tchéquia conquistou sua vaga no Mundial por meio da repescagem europeia, eliminando Irlanda e Dinamarca em confrontos decididos nos pênaltis. A equipe chega motivada e confia na liderança do capitão Tomáš Soucek e no poder ofensivo de Patrik Schick para buscar uma boa estreia. As duas seleções entram em campo mirando os primeiros pontos no Grupo A, em uma partida que pode ser importante na disputa por uma vaga nas oitavas de final. VEJA MAIS Não é chuteira: conheça o tênis de R$ 1 mil usado pela Seleção Brasileira nos treinos da Copa Modelo foi escolhido para as atividades físicas fora do gramado e aposta em estabilidade, flexibilidade e prevenção de lesões Que horas é a abertura da Copa do Mundo 2026? Veja horário, atrações e onde assistir ao vivo Pela primeira vez na história, o Mundial terá três cerimônias oficiais de abertura, realizadas no México, Canadá e Estados Unidos antes das estreias dos países-sede Coreia do Sul x Tchéquia: prováveis escalações Coreia do Sul: Kim Seunggyu; Seol Youngwoo, Kim Min-jae, Jens Castrop e Lee Taeseok; Hwang Inbeom, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Hwang Heechan e Paik Seungho; Heung-min Son. Técnico: Myung Bo Hong. Tchéquia: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek. FICHA TÉCNICA Coreia do Sul x Tchéquia Copa do Mundo 2026 - Grupo A Local: Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México Data/Horário: 11 de junho de 2026, às 23h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave coreia do sul tchéquia copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 Futebol Públicos e rendas de Leão e Papão na temporada 11.06.26 10h54 FUTEBOL Meia do Paysandu publica mensagem ao torcedor Pam Pam, após atropelamento: 'Seja forte' Marcinho utilizou sua redes sociais para prestar solidariedade ao torcedor símbolo do Paysandu 11.06.26 10h26 COPA 2026 Copa do Mundo 2026 terá três cerimônias de abertura; confira detalhes e onde assistir A proposta da Fifa é destacar a participação conjunta das nações anfitriãs e ampliar as celebrações em torno do maior evento esportivo do planeta. 11.06.26 9h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES TEM BOM GOSTO! Endrick escuta Nilson Chaves? Entenda o meme que viralizou durante a Copa do Mundo Print atribuído ao atacante da Seleção Brasileira mostra o cantor paraense entre os artistas mais ouvidos 12.06.26 0h09 Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Adversário do Paysandu, Inter de Limeira possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Inter de Limeira possui vários jogadores com passagens por Remo e Paysandu 11.06.26 11h47 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21