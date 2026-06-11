Coreia do Sul x Tchéquia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (11/06) pela Copa do Mundo 2026

Coreia do Sul x Tchéquia disputam hoje, quinta-feira (11/06), a 1ª rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 23h (horário de Brasília), no Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Coreia do Sul x Tchéquia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming), a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Coreia do Sul chega à Copa do Mundo após uma campanha consistente nas Eliminatórias Asiáticas, garantindo a classificação com antecedência. A seleção comandada por Myung Bo Hong aposta na experiência de Heung-min Son, na criatividade de Lee Kang-in e na segurança defensiva de Kim Min-jae para iniciar o torneio com um resultado positivo.

Do outro lado, a Tchéquia conquistou sua vaga no Mundial por meio da repescagem europeia, eliminando Irlanda e Dinamarca em confrontos decididos nos pênaltis. A equipe chega motivada e confia na liderança do capitão Tomáš Soucek e no poder ofensivo de Patrik Schick para buscar uma boa estreia.

As duas seleções entram em campo mirando os primeiros pontos no Grupo A, em uma partida que pode ser importante na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

VEJA MAIS

Coreia do Sul x Tchéquia: prováveis escalações

Coreia do Sul: Kim Seunggyu; Seol Youngwoo, Kim Min-jae, Jens Castrop e Lee Taeseok; Hwang Inbeom, Lee Kang-in, Lee Donggyeong, Hwang Heechan e Paik Seungho; Heung-min Son. Técnico: Myung Bo Hong.

Tchéquia: Matej Kovár; Chaloupek, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Vladimír Coufal, Vladimír Darida, Tomáš Soucek, Lukáš Provod, Pavel Šulc e Jaroslav Zelený; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

FICHA TÉCNICA

Coreia do Sul x Tchéquia

Copa do Mundo 2026 - Grupo A

Local: Estádio de Guadalajara, em Guadalajara, México

Data/Horário: 11 de junho de 2026, às 23h