Copa Nordeste Pará de Motocross reuniu 16 categorias em Capitão Poço

A 4ª Etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross levou Capitão Poço a fortes emoções. As competições, com coordenação geral da DS Sports e organização do Saulo e Master, foram na manhã do último domingo, 01, em Capitão Poço, município paraense.

Ao todo, 16 categorias abrilhantaram as corridas, que tiveram locução de Christian Mascary, locutor oficial do Campeonato Brasileiro de Motocross. O pega foi bonito na categoria MX1 e quem levou a melhor foi Jeffersom Barreto, número 51. Na MX3 quem subiu no lugar mais alto do pódio foi Wellington Duarte, conhecido como vovô, número 216. “Quero agradecer a Deus e dizer que estou muito feliz com o resultado. Fiz uma boa largada, mas cometi um erro e fui para o segundo, depois recuperei e assumi a liderança até o final da prova. foi um pouco difícil, mas fiquei muito feliz com o resultado", disse o piloto.

Na categoria MX5, Jose Humberto, conhecido como Betão, número 69, foi quem levou o primeiro lugar. Betão, que foi um dos primeiro pilotos de Motocross do Pará, é apaixonado por Motocross e busca sempre a boa forma para manter a saúde e estar apto para participar das competições. “É um incentivo para nos manter em forma. Faço exercício diariamente justamente para ter preparo para o Motocross. Fico satisfeito em correr e ver a garotada correndo Motocross. Esse é um esporte que a gente ama”, afirmou o piloto ao destacar que espera os netinhos crescerem para correrem Motocross.

O presidente da Ds Sports, Paulo Henrique Bento, conhecido como Soró, agradeceu a presença do público que, com os cuidados e distanciamento, prestigiaram o evento. “A corrida foi muito boa. A organização local foi perfeita, tinham três carros pipas para molhar a pista e as arquibancadas estavam cobertas. Uma estrutura muito boa para o público assistir às corridas com alegria e segurança”, informou.

A próxima Etapa da Copa Nordeste Pará de Motocross será na vila Forquilha, no próximo domingo, 08.

Resultado da Copa Nordeste Pará de Motocross, 4° etapa, Capitao Poço .

MX 1

#51 Jeffersom Barreto

#4 Jhonn Mayk

#19 Lucas Santos

#97 Fabricio Oliveira

#87 Emerson Sales

MX 3

#216 Wellington Duarte

#7 Michel Celin

#177 Alexandre Cabral

#3 Gaudenio Tos

#8 Eloilson Celin

MX 4

#177 Alexandre Cabral

#8 Eloilson Celin

#69 Jose Humberto

#12 Arthur Basílio

#25 Demoval Rezende

MX 5

#69 Jose Humberto

#25 Demoval Rezende

MX INTER

H: #87 Emerson Sales

#87 Emerson Sales

#510 Ermeson Alcântara

#93 Tiago Silva

#97 Fabricio Oliveira

#199 Roberto Silva

MX ESTRE

#17 Alisson Amorim

#93 Tiago Silva

#47 Luiz Neto

#3 Gaudenio Toscano

#25 Salatiel Lopes

NAC PRO

#14 Matheus Lopes

#19 Lucas Santos

#217 Rayrto Santos

#295 Anderson Lopes

#97 Fabricio Oliveira

NAC OPEN

# 216 Wellington Duarte

#7 Michel Celin

#69 Charles Cruz

#84 Marcelo Rato

NAC INTER

H: #47 Victor Magalhães

#47 Victor Magalhães

#236 Wilton Jose

#07 Joao Victor

#114 Saulo Brito

# 6 Iranilson Oliveira

NAC ESTRE

#236 Wilton Jose

#23 Alexandre Tavares

#07 Joao Victor

#6 Rarysson Machado

#69 Charles Cruz

INFANTIL

#51 Jeffersom Junior

#07 Matheus Felipe

#228 Matheus Henrique

#4 Enzo Gabriel

#38 Kaua Firmino

MIRIM

#51 Jeffersom Junior

#4 Enzo Gabriel

#6 Manoel Joaquim

#199 Saulo Rodrigo

#21 Pedro Henrique