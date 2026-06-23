'Voltar o mais rápido possível', diz Raphinha sobre recuperação da lesão na Copa Atacante falou pela primeira vez sobre o problema que sofreu na coxa durante a vitória em cima do Haiti Junior Cunha | Especial para O Liberal 23.06.26 17h17 Atacante tem uma lesão na posterior da coxa direita. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) De fora do jogo com a Escócia, o atacante Raphinha falou pela primeira vez sobre a lesão sofrida na coxa durante a vitória da Seleção Brasileira em cima do Haiti, na última sexta-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Uma das peças principais do esquema do técnico Carlo Ancelotti, o atacante vai perder o final da fase de grupo e, possivelmente, o primeiro jogo de mata-mata do torneio. Em processo intensivo de recuperação em Nova Jersey, Raphinha destacou que vai "fazer tudo o que estiver ao alcance" para retornar à Seleção Brasileira ainda neste Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. "Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", escreveu. No último sábado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o primeiro - e até então único - boletim médico de Raphinha após os exames nos Estados Unidos. No comunicado, a entidade ressaltou que o objetivo é ter o atacante de volta no "menor tempo possível". "O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", disse a CBF em nota. Brasil e Escócia jogam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília) em Miami, nos Estados Unidos. Um empate, garante a Seleção Brasileira na próxima fase da Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa do Mundo: Morte da mãe tira Deschamps de partida da França Técnico da seleção francesa retornará ao país para acompanhar o funeral; auxiliar Guy Stéphan comandará a equipe na partida de sexta-feira (26) 23.06.26 17h25 Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 Futebol Seleção Brasileira faz último treino antes de enfrentar a Escócia na Copa do Mundo Alisson, poupado da última atividade, volta aos treinos. Neymar deve ser relacionado 23.06.26 13h50 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Adversário do Paysandu na Série C, Santa Cruz possui jogadores ex-Leão e Papão; veja a lista Santinha pega o Paysandu na Curuzu com um elenco cheio de ex-bicolores e azulinos 23.06.26 14h10 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 futebol Urumajó e Izabelense fazem a final da Série A2 do Parazão no sábado (27) FPF divulgou os detalhes da final da segunda divisão do futebol paraense 23.06.26 12h35