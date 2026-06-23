'Voltar o mais rápido possível', diz Raphinha sobre recuperação da lesão na Copa

De fora do jogo com a Escócia, o atacante Raphinha falou pela primeira vez sobre a lesão sofrida na coxa durante a vitória da Seleção Brasileira em cima do Haiti, na última sexta-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo.

Uma das peças principais do esquema do técnico Carlo Ancelotti, o atacante vai perder o final da fase de grupo e, possivelmente, o primeiro jogo de mata-mata do torneio.

Em processo intensivo de recuperação em Nova Jersey, Raphinha destacou que vai "fazer tudo o que estiver ao alcance" para retornar à Seleção Brasileira ainda neste Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

"Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", escreveu.

No último sábado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o primeiro - e até então único - boletim médico de Raphinha após os exames nos Estados Unidos. No comunicado, a entidade ressaltou que o objetivo é ter o atacante de volta no "menor tempo possível".

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível", disse a CBF em nota.

Brasil e Escócia jogam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília) em Miami, nos Estados Unidos. Um empate, garante a Seleção Brasileira na próxima fase da Copa do Mundo.