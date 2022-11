Senegal x Holanda: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (21/11) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Senegal x Holanda disputam nesta segunda-feira (21/11) a 1ª rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2022. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, em Doha, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Senegal x Holanda ao vivo?

A partida Senegal x Holanda pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo e SporTV, pelo serviço de streaming GloboPlay, pelo canal do Youtube Cazé TV e pelo site Globo Esporte, a partir das 13h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Senegal x Holanda​ chegam para o jogo?

Em setembro deste ano, Senegal venceu a Bolívia por 2 a 0 e empatou com o Irã por 1 a 1.

Já os últimos jogos da Holanda ocorreram pela Liga das Nações. Nesta competição, a seleção lidera invicta o Grupo 4 da Liga A com 5 vitórias e 1 empate.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Senegal: E. Mendy; Name, Koullibaly, Diallo, Ballo-Touré; N. Mendy, Gueye, P. Sarr; I. Sarr, Dia e Diatta. Técnico: Aliou Cissé.

Holanda: Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Gakpo; Janssen e Bergwijn. Técnico: Louis Van Gaal.

FICHA TÉCNICA

Senegal x Holanda

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Thumama, em Doha, Catar

Data/Horário: 21 de novembro de 2022, 13h