Qual o jogador mais caro do mundo? Confira os mais valiosos da Copa do Mundo 2022

Um levantamento da Pluri Consultoria apontou que o atacante francês Kylian Mbappé, companheiro de Neymar no PSG-FRA, é o jogador mais valioso da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mbappé é avaliado em € 160 milhões (R$ 876 milhões, na cotação atual).

VEJA MAIS

O melhor brasileiro da lista é o atacante Vinícius Junior, do Real Madrid-ESP. O brasileiro, de acordo com o estudo, é valorado em € 123,7 milhões (cerca de R$ 616 milhões).

A Inglaterra é o país que conta com o maior número de representantes na lista: Phil Foden, Jude Bellingham, Harry Kane e Bukayo Saka. A Espanha aparece em seguida com dois jogadores entre os dez primeiros: Pedri e Gavi. Alemanha e Uruguai tem um representante cada.

Os 10 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo:

1. Kylian Mbappé (França) - € 160 milhões

2. Vinicius Junior (Brasil) - € 123,7 milhões

3. Phil Foden (Inglaterra) - € 110 milhões

4. Jude Bellingham (Inglaterra) - € 100 milhões

5. Jamal Musiala (Alemanha) - € 100 milhões

6. Federico Valverde (Uruguai) - € 100 milhões

7. Pedri (Espanha) - € 100 milhões

8. Harry Kane (Inglaterra) - € 90 milhões

9. Bukayo Saka (Inglaterra) - € 90 milhões

10. Gavi (Espanha) - € 90 milhões