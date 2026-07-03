Matheus Cunha avalia dificuldades contra a Noruega: 'Organizar a defesa' Atacante da Seleção Brasileira acredita que bola aérea é um dos pontos fortes da equipe norueguesa Felipe Campos direto de Nova Jersey 03.07.26 16h51 Atacante deve seguir como titular para duelo com a Noruega. (Foto: Tarso Sarraf/O Liberal) Faltando apenas um treinamento antes de enfrentar a Noruega, o Brasil segue a preparação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Durante esta sexta-feira (3), Raphinha retornou aos treinos e pode ser relacionado para o confronto de domingo (5). Após a atividade, o atacante Matheus Cunha falou com a imprensa em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Jogador do Manchester United, ele enfrentou Haaland e Odegaard durante a temporada inglesa e conseguiu duas vitórias. Retrospecto favorável que espera manter com a camisa da Seleção Brasileira. "Foram jogos difíceis e eu tive a sorte de sair mais feliz. A gente conhece muito bem eles e temos companheiros que jogam com eles também, algo que vai nos ajudar na preparação", afirmou. A Noruega tem o elenco com a maior média de altura do mundial, com 1,87 metro. Por conta disso, para este duelo, a bola aérea pode ser muito importante e os mais altos precisam ajudar, como ressaltou Matheus Cunha. "A gente, que é um pouco mais alto que a maioria, vai estar marcando (na defesa). Estamos dedicando boa parte do treino para organizar a defesa. Sabemos que eles (Noruega) têm a bola parada como ponto forte e temos que ficar bem ajustados para sair sem levar gols". Atacante titular do Brasil, Matheus Cunha vai rivalizar com Haaland na busca por gols. O norueguês é um dos principais centroavantes do mundo e já foi adversário do brasileiro em duas ligas diferentes. "O Haaland é um grande jogador. Vem mostrando isso em várias oportunidades, desde o Borussia Dortmund. Ele é muito forte, mas eles (Noruega) também têm grandes jogadores e temos que estar focados nesses atletas", comentou. Além de Matheus Cunha, o Brasil conta com vários atacantes que se destacam no futebol mundial, como Vinícius Júnior, Endrick e Raphinha. Com tantos craques, os brasileiros dividem o protagonismo na hora da decisão. "Temos muitos protagonistas em seus clubes, mas não dá para ser protagonista toda hora e eu não tenho problema em não ser. Sei que as outras funções são importantes e estou feliz por estar ajudando e também marcando gols", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após cobrança da torcida, CT do Remo sairá do papel; veja o que será construído Leão Azul informou que obras iniciam neste mês de julho e que levarão em torno de se sete meses para ficar pronta 05.07.26 8h30 Futebol Como joga a Noruega, adversária do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo Equipe nórdica chega às oitavas de final com um sistema de jogo consolidado sob o comando de Ståle Solbakken. 05.07.26 8h00 Futebol Paraense que vive na Noruega revela dilema da Copa: ‘No domingo, eu não perco de jeito nenhum’ Juliana Khourky vive no país nórdico desde 2016. Casada com o norueguês Brian e mãe de Marina, de oito anos, ela conta como se divide em jogos do Brasil. 05.07.26 8h00 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara o Ypiranga para defender o G-8 e iniciar reação na Série C Papão visita equipe gaúcha neste domingo, no Colosso da Lagoa, com mudanças na defesa, retorno de Caio Mello e retrospecto equilibrado entre os clubes 05.07.26 7h30 mais esportes Maior medalhista paralímpico do Brasil, Daniel Dias inaugura projeto social no Pará Ex-nadador inaugurou o projeto 'Nadando com Daniel Dias' em Canaã dos Carajás, que oferece aulas gratuitas de natação para crianças e adolescentes com deficiência 05.07.26 7h00 FUTEBOL Família de Ananindeua une Copa do Mundo, boi e tradição em festa que atravessa gerações A família Kutaca, em Ananindeua, mantém uma tradição que une futebol, cultura popular e confraternização há décadas. 05.07.26 8h00 COPA DO MUNDO 2026 Ancelotti dá pista de Martinelli para vaga de Paquetá contra Noruega Técnico cita características para substituir meia e destaca atacante 04.07.26 21h45