Espanha x Alemanha: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (27/11) pela Copa do Mundo 2022

As seleções Espanha x Alemanha disputam neste domingo (27/11) a 2ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2022. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanha x Alemanha ao vivo?

A partida Espanha x Alemanha pode ser assistida ao vivo pelos canais Globo, SporTV e SporTV 2, bem como pelo site do Globo Esporte, pelo canal de Youtube Cazé TV e pelas plataformas GloboPlay e FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Espanha x Alemanha​ chegam para o jogo?

Em sua estreia na Copa, Espanha goleou a Costa Rica por 7 a 0.

Já a Alemanha perdeu para o Japão por 2 a 1.

Prováveis Escalações

Espanha: Simon; Carvajal, Laporte, P Torres, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F Torres, Asensio, Olmo. Técnico: Luis Enrique.

Alemanha: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz. Técnico: Hans-Dieter Flick.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Alemanha

Copa do Mundo 2022

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor, Catar

Data/Horário: 27 de novembro de 2022, 16h