Copa do Mundo 2022: Veja entrevistas exclusivas com Casagrande, Juca Kfouri e Fernando Fernandes

Após a entrevista coletiva do zagueiro Thiago Silva e do técnico Tite, ambos da Seleção Brasileira, o repórter de O Liberal Abner Luiz, que está no Catar realizando a cobertura da Copa do Mundo de 2022, bateu um papo com alguns colegas da imprensa.

Walter Casagrande

Às vésperas da estreia do Brasil, o ex-jogador e atualmente comentarista Walter Casagrande Júnior mostrou confiança na equipe brasileira. Além disso, aproveitou para defender uma escalação mais ofensiva para o duelo de quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia:

"Eu banco de positivo se o Tite fizer uma escalação como estão dizendo. Com Paquetá de segundo volante, Neymar de meia, Rafinha e Vinícius Júnior [nas pontas] e um centroavante. Acho que o futebol brasileiro é isso, acredito que talvez não tenha sido em outras Copas porque não tinha jogador de qualidade para isso, mas hoje o Tite tem na mão não só Rafinha e Vinícius, como tem o Richarlison, Rodrygo, o Antony. Um monte de jogadores para fazer um trio de ataque que eu bancaria", comentou Casagrande.

Fernando Fernandes à direita falou sobre o clima diferente do Brasil (Reprodução / O Liberal)

Fernando Fernandes

Durante a entrevista coletiva, Tite demonstrou confiança e, especialmente, uma tranquilidade incomum do que geralmente é visto antes de uma estreia do Brasil. O repórter Fernando Fernandes falou sobre o clima positivo e opinou sobre o que mais deu certo neste ciclo:

"É uma Seleção segura, tranquila, que joga bonita, mas como disse o Tite, equilibrada. Pelo o que o Tite disse, não sei se o Vinícius Júnior vai ser titular. Está tudo muito maneiro, não é muito comum ver isso em Seleção Brasileira. Tem sempre tensão de estreia, mas acho que essa rapaziada está bem. Esse mix - experiência e irreverência - deu certo", disse.

Fernando aproveitou também para relembrar um dos momentos vividos no Pará, cobrindo um título importante do Paysandu, antes de fazer elogios ao azul-marinho do Remo:

"Eu estava lá na Copa dos Campeões, o Papão da Curuzu arrebentou. Ganhei uma camisa linda do Remo, dos 100 anos, com aquele dourado. O azul do Remo é um dos mais bonitos do mundo, pessoal do Papão não fica bravo, mas aquele tom é 10", concluiu Fernando.

Juca Kfouri apontou os principais favoritos (Reprodução / O Liberal)

Juca Kfouri

Por fim, antes do jogo entre Bélgica e Canadá, na quarta-feira (23), o jornalista Juca Kfouri disse que a seleção belga é quem mais ele queria ver jogar, especialmente pelo meia Kevin De Bruyne, craque do Manchester City-ING. Além disso, Juca apontou quais são os principais favoritos:

"Eu quero ver a Bélgica do De Bruyne, porque eu sou fã dele e do time belga. Mas acho que o Brasil, a França e ainda a Argentina são os três maiores candidatos ao título. Mas não descarto a possibilidade de Portugal, Bélgica. Lembramos que a Croácia foi vice-campeã na última Copa. Está tudo muito igual", finalizou.