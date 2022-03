Copa do Mundo 2022: Saiba quais seleções estão classificadas para o mundial

Faltando pouco mais de oito meses para o início da Copa do Mundo 2022 no Qatar - ou Catar -, será a vigésima segunda edição do torneio. A competição será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. A Copa do Qatar será o último torneio com a presença de 32 seleções, já que em 2026 (no mundial que ocorrerá em conjunto com os Estados Unidos, Canadá e México) serão 48 equipes.

O sorteio dos grupos ocorre no dia 1º de abril, após o 72º Congresso da Fifa, que está marcado para o dia 31 de março, em Doha.

Confira as seleções classificadas para a Copa do Mundo 2022

Argentina Alemanha Bélgia Brasil Catar - ou Qatar Coreia do Sul Croácia Dinamarca Espanha França Holanda Inglaterra Irã Sérvia Suíça

As eliminatórias ainda estão acontecendo e está em disputa 18 vagas para o mundial. As últimas partidas ocorrem no final de março.

Veja os confrontos definidos pela repescagem

Escócia x Ucrânia

País de Gales x Áustria (2)

Rússia x Polônia (3)

Suécia x República Tcheca

Itália x Macedônia do Norte

Portugal x Turquia (6)

Os vencedores das semifinais 2, 3 e 6 decidirão a final em seus países.

Duelos entre representantes de Conmebol, Concacaf, Ásia e Oceania que ainda não tiveram representantes definidos.

Concacaf x Oceania

Ásia x Conmebol

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)