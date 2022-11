Copa do Mundo 2022: no Catar, Ronaldo Fenômeno testa positivo para a covid-19

O herói do pentacampeonato, o ex-atacante Ronaldo Nazário está em Doha, no Catar, para assistir a estreia do Brasil na Copa do Mundo, diante da Sérvia. O maior artilheiro brasileiro na história dos mundiais é mais um ídolo do esporte que torce pelo hexa, mas acabou testando positivo para a covid-19 e precisará ficar isolado em um quarto de hotel durante o jogo.

A partida começa logo mais, a partir das 16 horas, direto do estádio Lusail. O ex-jogador fez o teste nesta quinta-feira e, diante de alguns sintomas gripais, deverá manter-se longe para evitar a contágio em terceiros.

Ao descobrir o vírus, Ronaldo divulgou a informação através do Twitter. Ele deverá ficar isolado pelos próximos cinco dias. Apesar disso, o "Fenômeno" tranquilizou os fãs.

“Estou acompanhando a Copa do Catar. Estava programado para assistir ao jogo da Seleção no estádio. Não poderei ir, mas estarei na torcida e quero desejar toda a sorte do mundo para a Seleção Brasileira. Arrebentem”, afirmou Ronaldo em vídeo.

Ronaldo tem 46 anos e disputou quatro Copas do Mundo, vencendo em 1994 (como reserva) e 2002. Ao todo, marcou 15 gols.