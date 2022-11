Copa do Mundo 2022: Desde 2010, todos os camisas 3 foram capitães do Brasil

O Brasil estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24), a partir das 16h, contra a Sérvia, no Estádio Lusail. A partida, válida pelo grupo G do Mundial, dará sequência a uma curiosidade da Seleção Brasileira. Desde a Copa da África do Sul, em 2010, todos os camisas 3 foram capitães.

Lúcio (à direita) foi o capitão do ciclo de 2010 (Lucas Figueiredo / CBF)

Lúcio

Parte da Seleção pentacampeã em 2002, Lúcio foi o dono da braçadeira no Mundial de 2010, sob o comando do técnico Dunga. Naquela ocasião, o Brasil chegou às quartas de final e foi eliminado pela Holanda, de virada.

Zagueiro Thiago Silva terá a responsabilidade de ser o capitão da equipe brasileira na estreia da Copa do Catar (Lucas Figueiredo/CBF)

Thiago Silva

Pela terceira Copa consecutiva, Thiago Silva será o capitão da Seleção Brasileira. A primeira foi em 2014, no torneio realizado no Brasil. Já na Copa da Rússia, em 2018, Thiago vestiu a camisa 2. Agora, em 2022, no Catar, o zagueiro volta a ser a principal liderança brasileira e a vestir a 3.

Miranda (ao centro / camisa 3) foi um dos capitães de 2018 (Lucas Figueiredo / CBF)

Miranda

Por fim, o zagueiro Miranda foi um dos capitães do Brasil em 2018 (quando Tite fez rodízio). O jogador, ex-São Paulo e Atlético de Madrid-ESP, usou a camisa 3 no Mundial da Rússia. Na edição de quatro anos atrás, Miranda e a Seleção foram eliminados nas quartas pela Bélgica.

