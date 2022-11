Copa do Mundo 2022: Espanha aplica maior goleada desde 2002; saiba mais

A Seleção da Espanha mais que correspondeu na estreia da Copa do Mundo. A Fúria goleou a Costa Rica por 7 a 0, nesta quarta-feira (23), o maior placar de uma partida do torneio desde 2002, quando a Alemanha goleou a Arábia Saudita por 8 a 0.

VEJA MAIS

Na ocasião, a Seleção Alemã também fazia a estreia na Copa e, curiosamente, também no grupo E, assim como a Espanha. No dia 1° de junho de 2002, um sábado, em Sapporo, no Japão, Klose (três vezes), Ballack, Jancker, Linke, Bierhoff e Schneider marcaram na goleada.

Se vale de esperança para a Espanha, aquela Alemanha chegou à final da Copa contra a Seleção Brasileira. Apesar de ter sido derrotada por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno na decisão, o resultado foi muito comemorado pelos alemães, que viviam o início de uma reconstrução no futebol local - e de seleções.

Por falar em Alemanha, a equipe será a próxima adversária da Espanha no domingo (27), às 16h, no Estádio Al Bayt. Acompanhe a cobertura completa da Copa do Mundo pelo portal OLiberal.com.