Copa do Mundo 2022: com três jogadores que atuam no Brasil, veja lista de convocados do Uruguai

A seleção do Uruguai foi convocada para a Copa do Mundo de 2022 na noite da última quinta-feira (10). Os uruguaios foram campeões do primeiro Mundial, disputado em 1930, e também ganharam a Copa do Mundo de 1950, sediada no Brasil. A seleção vive um jejum de 72 anos sem levantar a taça da maior competição do futebol.

Lista de convocados da seleção do Uruguai

Goleiros

Sergio Rochet (Nacional);

Fernando Muslera (Galatasaray);

Sebastián Sosa (Independiente).

Defensores

Ronald Araújo (Barcelona);

José Luis Rodríguez (Nacional);

Guillermo Varela (Flamengo);

Jose Maria Giménez (Atlético de Madrid);

Sebastián Coates (Sporting);

Diego Godín (Vélez Sarsfield);

Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy);

Matías Viña (Roma);

Mathías Olivera (Napoli).

Meio-campistas

Matías Vecino (Lazio);

Rodrigo Bentancur (Tottenham);

Federico Valverde (Real Madrid);

Lucas Torreira (Galatasaray);

Manuel Ugarte (Sporting);

Facundo Pellistri (Manchester United);

Nicolás De la Cruz (River Plate);

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

Atacantes

Facundo Torres (Orlando City);

Darwin Núñez (Liverpool);

Luis Suárez (Nacional);

Edinson Cavani (Valencia);

Maximiliano Gómez (Trabzonspor);

Agustín Canobbio (Athletico).

Três convocados atuam no futebol brasileiro, sendo eles: Arrascaeta, Canobbio e Varela. Viña, que jogou no Palmeiras e hoje em dia defende o Roma também foi convocado. O zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, está lesionado, mas mesmo assim está na lista. A esperança é que o jogador se recupere ainda durante a competição. Veja a lista publicada:

O Uruguai vai enfrentar Portugal, Coreia do Sul e a seleção de Gana. A sua partida de estreia pelo grupo H vai ser no dia 24 de novembro, contra os sul-coreanos de Son, craque do Tottenham. Dependendo da colocação de Brasil e Uruguai na fase de grupos, as seleções podem se enfrentar já na primeira fase do mata-mata.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)