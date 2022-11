Copa do Mundo 2022: atual vice-campeã, Croácia estreia contra o Marrocos nesta quarta-feira (23)

Vice-campeão do Mundo na Rússia, em 2018, a Croácia estreia agora, às 7h, no Estádio Al-Bayt, contra o Marrocos. A equipe europeia tenta chegar ao mata-mata da Copa do Mundo pela terceira vez na sua curta história (declarou independência apenas em 1991). Ao longo do ciclo, o Time Xadrez oscilou, caindo nas oitavas da Euro 2020 - para a Espanha -, mas avançou em primeiro na chave H das Eliminatórias Europeias para a Copa.

Para este ano, a Croácia não conta com algumas peças fundamentais no vice de pouco mais de quatro anos atrás. As principais ausências são o meia Iván Rakitic (companheiro do lateral convocado para a Seleção Brasileira, Alex Telles, no Sevilla-ESP), que se aposentou da seleção croata, e o centroavante Mario Mandzukic, que pendurou as chuteiras.

Por outro lado, apesar de não ter dois nomes importantes para o crescimento croata nos últimos anos, o meio-campo até se tornou ainda mais forte. O trio Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic e Luka Modric é a espinha dorsal da Croácia e pode ditar até onde esta equipe chegará no Catar.

Marrocos

Indo para a quinta Copa do Mundo - a segunda consecutiva -, Marrocos quer ultrapassar a fase de grupos pela segunda vez. A poucos meses do Mundial, Marrocos demitiu o treinador que classificou a equipe, Vahid Halilhodzic, por problemas internos com as estrelas do elenco. Para o lugar, Walid Regragui foi contratado, após conquistar a Liga dos Campeões da África, com o Wydad Casablanca.

Apesar do curto período de trabalho, Marrocos chama a atenção pela qualidade individual. Recheada de jogadores importantes de grandes clubes da Europa (destaque para Hakimi do PSG-FRA e Zyech do Chelsea-ING), a equipe tem esperanças de fazer uma campanha melhor que em 18, quando caiu na primeira fase.

Ficha técnica

Croácia x Marrocos

Data: quarta-feira (23)

Horário: 7h

Local: Estádio Al Bayt, em Al Khor

Árbitro: Janny Sikazwe (Zâmbia)

Assistentes: Jerson dos Santos (Angola) e Arsénio Marrengula (Moçambique)

Quarto árbitro: Yoshimi Yamashita (Japão)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Achraf Dari, Romain Saiss e Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat e Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri e Sofiane Boufal.

Técnico: Walid Regragui

Croácia: Dominik Livakovic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Josko Gvardiol e Borna Barisic; Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Bruno Petkovic e Ivan Perisic.

Técnico: Zlatko Dalic