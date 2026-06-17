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Com CR7 apagado, Portugal fica no empate com Congo na estreia da Copa

João Neves abriu o placar e Wissa empatou para os africanos ainda no primeiro tempo.

Júnior Cunha | Especial para O Liberal
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Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo disputa a última Copa da carreira. (Foto: Divulgação/Fifa.com)

O início da última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo não saiu como esperado. Diante da República Democrática do Congo, a Seleção de Portugal amargou um simples empate em 1 a 1, em partida disputada no Estádio de Houston, nos Estados Unidos. 

Portugal e Congo abriram a disputa no Grupo K do Mundial, que ainda conta com Colômbia e Uzbequistão, que se enfrentam às 23h (de Brasília) desta quarta-feira (17) no Estádio Azteca, na Cidade do México. 

O empate deixou as duas seleções dividindo a liderança do Grupo K com um ponto cada. Na próxima rodada, Portugal vai encarar Uzbequistão no dia 23 de junho às 14h (de Brasília) também em Houston, nos Estados Unidos. No mesmo dia, mas às 23h, Congo vai ao México encarar a Colômbia. A partida será no Estádio de Guadalaraja. 

Promissor

Os primeiros minutos de partida indicavam que seria uma estreia tranquila para Portugal. Logo com seis minutos, João Neves tratou de abrir de placar. Após bola cruzada na área, o volante do PSG subiu sozinho e marcou de cabeça. 

Apesar de ser superior, Portugal viu Congo se tornar uma equipe perigosa dentro do jogo. Com 10 minutos, Wissa tentou duas vezes até assustar o goleiro Diogo Costa com um chute de fora da área. Na sequência, Bakambu também arriscou de fora e a zaga portuguesa afastou o perigo. 

Mesmo tendo artilharia pesada no ataque com Bernardo Silva, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, a Seleção Portuguesa não conseguia gerar perigo ao gol defendido por Mpasi. 

image João Neves abriu o placar aos seis minutos de jogo. (Foto: Divulgação/Fifa.com)

Nas vezes em que chegava ao ataque, Portugal esbarrava no forte sistema defensivo montado pelo técnico Sébastien Desabre. 

Os cinco minutos finais reservaram o que não estava nos planos de Portugal. Mais efetivo no ataque, Congo conseguiu chegar ao empate aos 49 minutos. 

Em cruzamento de Masuaku na área, Wissa subiu livre de marcação na pequena área e escorou para o fundo das redes, marcando o primeiro gol da história da República Democrática do Congo em Copas do Mundo. 

Lá e cá

A volta do intervalo trouxe um jogo mais franco em Houston, nos Estados Unidos. Portugal e Congo vieram dispostos a não ficarem no empate. Enquanto os europeus tentavam encontrar caminho pelos lados do campo, os africanos apostavam na ligação direta para surpreender e chegar ao gol. 

Aos nove minutos, Portugal voltou a ficar em vantagem no placar. João Cancelo recebeu passe de João Neves e emendou um voleio, marcando um golaço. Mas a arbitragem pegou a posição irregular do lateral direito no momento que recebeu o passe do volante do PSG.

image Wissa marcou o primeiro gol da história de Congo na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/Fifa.com) 

Na sequência, um susto aos lusitanos! Bakambu ganhou de Bruno Fernandes e mandou uma bomba na trave de Diogo Costa. Porém, o lance foi invalidado por falta no meio-campistas português.

Apagado em campo, Cristiano Ronaldo teve chance clara de gol aos 22 minutos quando Francisco Conceição chegou na linha de fundo e cruzou rasteiro. O camisa 7 pegou mais grama que bola e acabou mandando sem direção pela linha de fundo. 

Minutos depois, uma repetição. Francisco Conceição rasteiro e Cristiano Ronaldo perdendo dentro da área. 

A resposta de Congo veio com Bakambu em rápido contra-ataque que ele mesmo mandou por cima do gol de Diogo Costa, aos 31 minutos.

No final, Portugal ainda insistiu na bola área, mas sem efeito. Resultado: 1 a 1. 

Ficha técnica

Portugal 1 x 1 República Democrática do Congo

Data: 17.06.2026

Hora: 14h (de Brasília)

Local: Houston, Estados Unidos

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Fifa-Catar)

Gols: João Neves (6' 1ºT) | Wissa (49' 1ºT)

Portugal: Diogo Costa; Joçao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes (Semedo); João Neves e Vitinha (Gonçalo Ramos); Bernardo Silva (Francisco Conceição), Bruno Fernandes e Pedro Neto (Rafael Leão); Cristiano Ronaldo. Téc.: Roberto Martinez.

RP do Congo: Mpasi; Wan-Bissaka (Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku (Joris Kayembe); Moutoussamy, Mukau (Sadiki), Edo Kayembe (Pickel); Banza (Bakambu) e Wissa. Téc.: Sébastien Desabre.

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