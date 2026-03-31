Álbum da Copa do Mundo 2026: confira quanto vai custar o livro e o pacote de figurinhas Neste ano, o álbum deve contar com 112 páginas e aproximadamente 900 figurinhas Victoria Rodrigues 31.03.26 17h05 Álbum da copa do mundo de 2026. (Foto: Flavio Latif/ UOL Esporte) As expectativas para a Copa do Mundo já estão altas e os amantes da seleção brasileira também já estão contando os dias para comprar um dos itens que mais chamam a atenção de colecionadores no universo do futebol: o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2026. Nesta edição, o livro contará, pela primeira vez, com 48 seleções, 112 páginas e aproximadamente 900 figurinhas dos melhores jogadores entre os países. O lançamento da pré-venda do álbum deve acontecer nesta quarta-feira (1º), com o encerramento da Data Fifa, que vai selar as 48 seleções que farão parte da disputa mundial. Mas, apesar de a Panini, a empresa que costuma fabricar o livro, ainda manter sigilo total sobre o design interno e os detalhes das figurinhas do álbum, a Fifa já divulgou as fotos oficiais da capa de forma antecipada, porém sem dar informações de dentro. VEJA MAIS Suécia x Polônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelas eliminatórias da Copa Suécia e Polônia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Holanda x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) Holanda e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Quanto custará o álbum da Copa do Mundo? Por enquanto, a estimativa é que cada pacote de figurinha custe R$ 7, com 7 cards que vêm dentro da embalagem, enquanto o álbum com capa brochura custará R$ 24,90 e, com capa dura, R$ 74,90. Em uma média geral, o torcedor deve gastar aproximadamente R$ 1.000 para completar todo o livro com as figurinhas dos jogadores, isso se não houver repetição de cards até a finalização da missão. Cuidado com golpes na internet! Nos últimos dias, alguns criminosos aproveitaram a falta de informações oficiais da Panini para divulgarem supostas promoções e listas de jogadores escalados para o mundial. Por esse motivo, a editora reforçou nas mídias sociais que apenas a Panini possui o produto em primeira mão e qualquer "oferta exclusiva" que prometa a entrega do álbum de figurinhas antes do lançamento oficial é completamente fraudulenta. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do mundo álbum de figurinhas valor páginas fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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