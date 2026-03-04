Copa do Mundo começa a ver drama com lesões de estrelas do futebol Estadão Conteúdo 04.03.26 12h28 A pouco mais de três meses do início da Copa do Mundo de 2026, o cenário que antecede o maior torneio do futebol já começa a ganhar contornos dramáticos. Lesões graves e problemas físicos de algumas das principais estrelas do planeta acendem o alerta em seleções que sonham com o título. A edição histórica - disputada entre 11 de junho e 19 de julho, com 48 seleções e 104 partidas - será a primeira sediada simultaneamente por três países: Estados Unidos, México e Canadá. Mas, antes mesmo de a bola rolar, nomes de peso já estão fora ou sob forte risco de desfalcar o Mundial. RODRYGO ESTÁ FORA DA COPA O brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está oficialmente fora da Copa. A lesão ocorreu após partida contra o Getafe e foi confirmada pelo clube espanhol. A recuperação deve afastar o atacante pelo restante da temporada europeia, inviabilizando qualquer possibilidade de participação no Mundial. MBAPPÉ VIRA INCÓGNITA PARA A FRANÇA Principal nome da seleção francesa, Kylian Mbappé enfrenta problemas no joelho esquerdo. O atacante sofreu uma entorse com comprometimento ligamentar e segue tratamento conservador, sem previsão exata de retorno. O jogador foi avaliado em Paris sob supervisão médica ligada ao Real Madrid. Neste momento, a cirurgia está descartada, mas a evolução clínica determinará se ele terá condições de disputar o torneio. A França acompanha o caso com cautela. CRISTIANO RONALDO TAMBÉM PREOCUPA Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão muscular na coxa direita defendendo o Al-Nassr. O atacante iniciou programa de reabilitação e deve ficar afastado por pelo menos duas semanas. Sendo assim, o camisa 7 pode perder dois amistosos de Portugal na preparação para a Copa do Mundo: contra México e Estados Unidos, que acontecem nos dias 29 de março e 1º de abril, respectivamente. Embora não seja uma lesão grave, o histórico recente e a idade aumentam o cuidado da comissão técnica portuguesa. Cristiano Ronaldo busca o título inédito da Copa e vive contagem regressiva rumo ao milésimo gol na carreira. MILITÃO E A SEQUÊNCIA DE PROBLEMAS FÍSICOS O zagueiro Éder Militão sofreu ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda no fim do ano passado. A previsão é que retorne aos gramados em abril. O problema é o histórico recente: o defensor acumula lesões nas últimas temporadas e não conseguiu manter regularidade. Caso volte a atuar em alto nível antes de junho, deve ser convocado, mas a condição física será monitorada de perto. GVARDIOL PODE VIRAR APOSTA DA CROÁCIA Destaque da última Copa, o croata Joko Gvardiol, do Manchester City, sofreu fratura na fíbula da perna direita em janeiro. A estimativa de recuperação gira em torno de quatro meses. Se cumprir o prazo, pode ficar disponível próximo ao Mundial - ainda que sem ritmo ideal de jogo. Pela importância tática e liderança, a Croácia pode optar por convocá-lo mesmo assim. Com cerca de três meses até a abertura do torneio, a lista de ausências ainda pode aumentar. O calendário europeu entra em sua reta decisiva, com jogos de alta intensidade em ligas nacionais e competições continentais, o que eleva o risco de novas contusões. Em um Mundial mais longo e exigente, disputado em 39 dias e com até oito partidas para o campeão, qualquer problema físico nas próximas semanas pode significar a perda de mais protagonistas antes mesmo de a bola rolar nos Estados Unidos, México e Canadá. 