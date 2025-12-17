Copa do Mundo 2026 dará R$ 274 milhões ao campeão e um total de R$ 3,9 bi em premiações; veja

A Fifa divulgou os valores das premiações que serão distribuídas na Copa do Mundo de 2026. O Congresso da entidade foi realizado nesta quarta-feira, 17, em Doha, no Catar. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem.

O grande campeão da Copa de 2026 receberá 50 milhões de dólares, cerca de R$ 274 milhões na cotação atual. No Mundial do Catar, em 2022, a campeã Argentina levou para casa o valor de 42 milhões de dólares.

Todas as seleções que jogarão o Mundial irão receber 10,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 57 milhões). No total, a Fifa pagará 727 milhões de dólares em premiações (R$ 3,9 bilhões). A quantia é 50% maior em relação à Copa do Mundo de 2022.

"A Copa do Mundo de 2026 também será inovadora em termos de contribuição financeira para a comunidade global do futebol", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Dentro do valor recebido por cada equipe, R$ 8,1 milhões são destinados para custos de preparação para a disputa da Copa do Mundo. O torneio contará com 48 participantes pela primeira vez na história.

A competição já tem 42 equipes garantidas. As outras seis serão definidas em março, em duas repescagens. 16 times lutam por quatro vagas na Europa. Outras seis seleções de diferentes continentes brigam por duas vagas.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A abertura da competição terá o jogo entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

VEJA AS PREMIAÇÕES DA COPA DO MUNDO DE 2026: - Campeão: US$ 50 milhões - Vice-campeão: US$ 33 milhões - Terceiro lugar: US$ 29 milhões - Quarto lugar: US$ 27 milhões - Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões - Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões - Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões - Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões * US$ 1,5 milhão para cada seleção para custos de preparação