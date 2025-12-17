Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Copa do Mundo 2026 dará R$ 274 milhões ao campeão e um total de R$ 3,9 bi em premiações; veja

Estadão Conteúdo

A Fifa divulgou os valores das premiações que serão distribuídas na Copa do Mundo de 2026. O Congresso da entidade foi realizado nesta quarta-feira, 17, em Doha, no Catar. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem.

O grande campeão da Copa de 2026 receberá 50 milhões de dólares, cerca de R$ 274 milhões na cotação atual. No Mundial do Catar, em 2022, a campeã Argentina levou para casa o valor de 42 milhões de dólares.

Todas as seleções que jogarão o Mundial irão receber 10,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 57 milhões). No total, a Fifa pagará 727 milhões de dólares em premiações (R$ 3,9 bilhões). A quantia é 50% maior em relação à Copa do Mundo de 2022.

"A Copa do Mundo de 2026 também será inovadora em termos de contribuição financeira para a comunidade global do futebol", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Dentro do valor recebido por cada equipe, R$ 8,1 milhões são destinados para custos de preparação para a disputa da Copa do Mundo. O torneio contará com 48 participantes pela primeira vez na história.

A competição já tem 42 equipes garantidas. As outras seis serão definidas em março, em duas repescagens. 16 times lutam por quatro vagas na Europa. Outras seis seleções de diferentes continentes brigam por duas vagas.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A abertura da competição terá o jogo entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

VEJA AS PREMIAÇÕES DA COPA DO MUNDO DE 2026: - Campeão: US$ 50 milhões - Vice-campeão: US$ 33 milhões - Terceiro lugar: US$ 29 milhões - Quarto lugar: US$ 27 milhões - Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões - Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões - Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões - Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões * US$ 1,5 milhão para cada seleção para custos de preparação

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

premiações
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei

Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém.

17.12.25 12h29

Futebol

Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria

17.12.25 11h16

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

FUTEBOL

Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

16.12.25 13h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGO FRACO

Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil

A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21)

17.12.25 23h57

'ATRAVESSAR?'

Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho'

Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza

17.12.25 20h19

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

futebol

Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22)

22.05.23 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda