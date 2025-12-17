Copa do Mundo 2026 dará R$ 274 milhões ao campeão e um total de R$ 3,9 bi em premiações; veja Estadão Conteúdo 17.12.25 12h22 A Fifa divulgou os valores das premiações que serão distribuídas na Copa do Mundo de 2026. O Congresso da entidade foi realizado nesta quarta-feira, 17, em Doha, no Catar. O Mundial será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá no ano que vem. O grande campeão da Copa de 2026 receberá 50 milhões de dólares, cerca de R$ 274 milhões na cotação atual. No Mundial do Catar, em 2022, a campeã Argentina levou para casa o valor de 42 milhões de dólares. Todas as seleções que jogarão o Mundial irão receber 10,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 57 milhões). No total, a Fifa pagará 727 milhões de dólares em premiações (R$ 3,9 bilhões). A quantia é 50% maior em relação à Copa do Mundo de 2022. "A Copa do Mundo de 2026 também será inovadora em termos de contribuição financeira para a comunidade global do futebol", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Dentro do valor recebido por cada equipe, R$ 8,1 milhões são destinados para custos de preparação para a disputa da Copa do Mundo. O torneio contará com 48 participantes pela primeira vez na história. A competição já tem 42 equipes garantidas. As outras seis serão definidas em março, em duas repescagens. 16 times lutam por quatro vagas na Europa. Outras seis seleções de diferentes continentes brigam por duas vagas. O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A abertura da competição terá o jogo entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. VEJA AS PREMIAÇÕES DA COPA DO MUNDO DE 2026: - Campeão: US$ 50 milhões - Vice-campeão: US$ 33 milhões - Terceiro lugar: US$ 29 milhões - Quarto lugar: US$ 27 milhões - Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões - Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões - Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões - Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões * US$ 1,5 milhão para cada seleção para custos de preparação Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo premiações COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46