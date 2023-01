Copa do Golfo: tumulto deixa um morto e dezenas de feridos em estádio no Iraque; vídeo

Um tumulto do lado de fora de um estádio no Iraque, onde a final da Copa do Golfo será disputada, deixou um morto e dezenas de feridos na manhã desta quinta-feira (19). As informações são a Agência France-Presse (AFP).

Imagens mostram milhares de torcedores sem ingressos aglomerados em frente aos portões do Estádio de Basra na expectativa de conseguir assistir ao jogo entre Iraque e Omã, que está marcado para começar às 13h de Brasília (19h no horário do Iraque). "Há uma morte e dezenas de pessoas levemente feridas", disse uma fonte médica ouvida pela AFP, que pediu anonimato.

Já de acordo com o veículo Al Jazeera, do Catar, que cita o Ministério do Interior iraquiano, já são pelo menos 80 feridos - número que pode aumentar.

De acordo com um fotógrafo da France-Presse que está dentro da praça esportiva, os portões estavam fechados na hora do tumulto. Imagens publicadas nas redes sociais mostram uma "maré humana" tentando entrar no estádio.

Segundo comunicado oficial, o primeiro-ministro do Iraque, Mohamed Chia al-Soudani, está a caminho do evento. Ele já presidiu "uma reunião de emergência na presença de alguns ministros e do governador de Basra para discutir medidas especiais para a final da 25ª Copa do Golfo", segundo a mesma fonte da AFP.

Copa do Golfo

É a primeira vez desde 1979 que a competição, que acontece a cada dois anos, é realizada em solo iraquiano. O país, abalado por quatro décadas de conflito, apostou fortemente na 25ª Copa do Golfo, em Basra, para recuperar a sua imagem, depois de anos sem poder organizar jogos internacionais devido às condições de segurança.

Vários problemas logísticos prejudicaram o torneio desde a cerimônia de abertura, há duas semanas. Milhares de torcedores, muitos deles com ingressos, e jornalistas devidamente credenciados foram impedidos de entrar sem motivo especificado.

O torneio reúne oito países: Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Iêmen e Emirados Árabes Unidos. O país sede conseguiu se classificar para a final, que será disputada nesta quinta-feira, contra Omã.