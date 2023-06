Copa do Brasil: Flamengo derrota o Fluminense e se classifica para as quartas de final

O Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 0, nesta quinta-feira (1º), no Estádio do Maracanã. Com o resultado, o Rubro Negro avança para as quartas de final da Copa do Brasil.

O uruguaio Giorgian Arrascaeta, que completa 29 anos nesta quarta, foi o responsável por abrir o placar do Flamengo no clássico carioca. Gabigol, nos acréscimos, confirmou a classificação.

Com a vitória somada ao 0 a 0 da ida, o Flamengo avançou por ter 2 a 0 ao seu favor no placar agregado.

O adversário do Rubro-Negro nas quartas de final será conhecido por meio de sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (4), às 16h (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. O Flamengo joga na segunda-feira (5), contra o Vasco, no mesmo estádio, às 20h. Os dois confrontos valem pela 9ª rodada do Brasileirão.

Divisão da posse de bola marcou partida, com vantagem para o Fluminense

As duas equipes começaram dividindo o tempo de posse, mas, após os 10 minutos do primeiro tempo, o controle do jogo ficou com o Fluminense. Sem espaço para criar jogadas, o Flamengo não perdeu a oportunidade que teve e marcou o primeiro gol pelo alto.

Na volta para o segundo tempo, a posse de bola também foi compartilhada até os 25 minutos. O Fluminense voltou a assumir o controle da partida, mas não foi o suficiente. O Flamengo ainda teve a chance de ampliar o placar em um erro de Ganso antes da prorrogação, mas também não aproveitou. Na reta final, depois de desperdiçar alguns contra-ataques, o Flamengo selou sua classificação com Gabigol.