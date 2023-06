Time misto do Galo em duelo pela Copa do Brasil desagradou atletas do Corinthians: ‘soberba’

Os jogadores do Corinthians não gostaram do fato do Atlético-MG ter entrado com um time misto no confronto da última quarta-feira (31), válido pela Copa do Brasil. O time mineiro não entrou com cinco jogadores considerados titulares no duelo. O Timão acabou vencendo a partida por 2x0 e se classificou, nos pênaltis, para as quartas-de-final da competição.

VEJA MAIS

Segundo o colunista Samir Carvalho, do portal UOL, os jogadores do Corinthians ficaram incomodados e motivados com a decisão do Atlético-MG. “Eles sentiram uma certa soberba do Atlético-MG, que poupou inclusive seu principal jogador”, afirmou o colunista.

A equipe mineira começou a partida com cinco jogadores que não estavam entre os titulares no jogo contra o Palmeiras do último domingo (28). Hulk, o principal destaque da equipe, ficou no banco para a entrada de Vargas. Além do atacante, Jemerson, Rubens, Battaglia e Hyoran deram lugar a Maurício Lemos, Patrick, Igor Gomes e Hyoran.

Na primeira partida, disputada em Minas Gerais, o Galo venceu o Corinthians por 2x0, com dois gols de Paulinho. O Corinthians repetiu o placar jogando em casa, com gols de Matheus Bidu e Roger Guedes. Nos pênaltis, o Timão venceu por 3x1, eliminando o Atlético-MG da competição. Veja os melhores momentos:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)