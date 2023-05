Sevilla bate Roma nos pênaltis e conqusita o sétimo título do time na Liga Europa

O Sevilla se consagrou campeão da Liga Europa de 2023 em uma final eletrizante disputada no estádio Ferénc Puskas, em Budapeste, capital da Hungria. Após um empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe espanhola levou a melhor nos pênaltis e conquistou o tão desejado título.

O jogo teve início com grande intensidade, com ambas as equipes buscando o gol desde os primeiros minutos. A Roma saiu na frente do placar em gol de Paulo Dybala. O Sevilla descontou no início do segunto tempo, com gol contra de Gianluca Mancini e o empate permaneceu até o final do tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.

Apesar do esforço de ambos os times, o placar se manteve inalterado no tempo extra, aumentando a tensão e deixando a definição do campeão para a disputa de pênaltis.

Nas cobranças alternadas, o Sevilla se mostrou mais preciso e eficiente. Com atuação inspirada do goleiro Bono, que pegou duas cobranças, a equipe espanhola converteu todas as suas penalidades, garantindo a vitória por 4 a 1.

O momento mais marcante das cobranças ficou por conta do argentino Montiel, que teve a responsabilidade de bater o último pênalti. Com a confiança de quem já havia batido o pênalti do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, o jogador não se intimidou e converteu a cobrança, desencadeando a comemoração dos jogadores e torcedores do Sevilla.

Essa vitória na Liga Europa garantiu ao Sevilla não apenas o título, mas também uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Com essa conquista, o Sevilla se consolida como o maior vencedor da história da Liga Europa, somando agora sete títulos.

No entusiasmo da vitória, vários torcedores do Sevilla invadiram o gramado para comemorar com os jogadores, criando uma atmosfera de festa e celebração. As autoridades e a segurança do estádio agiram prontamente para controlar a situação e garantir a integridade de todos os presentes.