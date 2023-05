Flamengo afasta e muita Marinho, que deve treinar separado do elenco; entenda

Marinho, atacante do Flamengo, foi multado e afastado do elenco de jogadores, conforme anunciado nesta segunda-feira (29). O motivo do afastamento, segundo apuração do ge, foi a recusa de Marinho em viajar para o Chile na semana passada, para disputar um jogo da Libertadores.

Na ocasião, o jogador alegou estar com dores e solicitou ser cortado da equipe. No entanto, o técnico Sampaoli ordenou que todos os atletas viajassem, mesmo aqueles que não estavam em plenas condições físicas. Esse foi o caso de Arrascaeta e Matheus França, que foram cortados apenas no dia da partida.

Marinho, que já vinha perdendo espaço nos últimos meses, está fora dos planos da comissão técnica. Ele não atua desde o dia 7 de maio e possui contrato com o Flamengo até o final do ano. No entanto, tudo indica que sua trajetória no clube será encerrada antes desse prazo.

De acordo com informações do ge, o atacante está em negociações com o São Paulo. O Flamengo está disposto a facilitar sua saída, o que abrirá espaço na folha salarial para a chegada de reforços. Aliás, os rubro-negros já acertaram com Luiz Araújo, jogador da mesma posição e revelado pelo São Paulo.

Nesta temporada, Marinho participou de 16 jogos pelo clube, sendo titular em poucos deles, e não marcou gols. Ao longo de suas 59 partidas com a camisa rubro-negra, o atacante balançou as redes apenas seis vezes.

Veja o comunicado do Flamengo sobre Marinho:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado.