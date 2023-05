Partida do Flamengo na Série A teria sido manipulada por apostadores; confira detalhes

A tentativa de manipulação de uma partida entre Flamengo e Avaí, que ocorreu na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, no Maracanã, foi revelada recentemente. Segundo informações publicadas na coluna de Rodrigo Rangel no portal Metrópoles, membros de um esquema ilegal de apostas no futebol estiveram envolvidos. Um representante do grupo chegou a visitar o hotel onde a delegação do Avaí estava hospedada, na orla do Rio, horas antes do jogo.

De acordo com as investigações, nove jogadores receberam ofertas que totalizaram R$ 1,25 milhão para atender aos pedidos de apostadores em 13 partidas realizadas em oito estados, incluindo campeonatos brasileiros das séries A e B, bem como torneios estaduais. Sete jogadores foram indiciados como réus nesse caso.

Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho e ex-jogador do Palmeiras, foi apontado como um dos líderes desse esquema e está preso desde abril. Em uma troca de mensagens com uma pessoa chamada Beatriz, a quem ele se refere como "amor", Romarinho informou que teria que viajar para o Rio de Janeiro com urgência. Ele mencionou ter arranjado um negócio para algumas pessoas e mencionou a possibilidade de ganhar R$ 150 mil, além das apostas.

Em uma das mensagens reveladas, Romarinho menciona a necessidade de dois zagueiros e um goleiro para alcançar o objetivo de "tomar cinco gols". Um adiantamento de R$ 800 mil foi mencionado como comissão para aqueles que concordassem em participar da empreitada. A intenção era encontrar uma pessoa chamada Marlon no Hotel Hilton Copacabana, às 7h da manhã.

Embora a meta de tomar cinco gols não tenha sido alcançada, já que o Avaí venceu o Flamengo por 2 a 1, as investigações continuam em andamento. O Avaí negou ter conhecimento de qualquer tentativa de manipulação da partida e afastou os dois jogadores mencionados nas investigações. A defesa de Romarinho afirmou sua inocência diante das acusações. O clube também está estudando medidas judiciais para proteger seus interesses caso seja acionado judicialmente sobre o assunto.