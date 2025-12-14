Copa do Brasil 2025: últimos confrontos das semifinais definem finalistas neste domingo Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco disputam vagas na decisão da competição nacional O Liberal 14.12.25 12h48 A fase semifinal da Copa do Brasil 2025 chega ao fim neste domingo (14), quando serão conhecidos os dois times que avançam à final da principal competição de mata‑mata do futebol brasileiro. As quatro equipes com chance de título — Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco — entram em campo em duelos decisivos para conquistar as vagas na decisão. Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco são os confrontos que definem os finalistas da Copa do Brasil 2025, em partidas de volta das semifinais. Duelo em Itaquera com vantagem do Corinthians O primeiro confronto acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 18h (horário de Brasília), entre Corinthians e Cruzeiro. O Timão tem vantagem mínima após vencer o jogo de ida por 1 a 0 fora de casa, o que significa que um empate garante ao clube paulista uma vaga na decisão. Para o Cruzeiro avançar direto, a equipe mineira precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória por um gol leva a classificação para os pênaltis. Clássico carioca no Maracanã por outra vaga na final No Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco se enfrentam mais tarde, em outro duelo que decide um finalista da Copa do Brasil 2025. No jogo de ida, o Vasco conquistou vantagem ao vencer por 2 a 1, podendo avançar à final com empate ou novo triunfo simples no confronto deste domingo. O clássico entre os dois clubes cariocas representa não só a disputa por uma vaga na final da competição nacional, mas também a supremacia regional em um duelo tradicional. Após a definição dos finalistas neste domingo, a final está programada para acontecer em duas partidas nos dias 17 e 21 de dezembro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave CORINTHIANS FLUMINENSE VASCO CRUZEIRO copa do brasil 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30