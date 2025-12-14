Copa do Brasil 2025: últimos confrontos das semifinais definem finalistas neste domingo

A fase semifinal da Copa do Brasil 2025 chega ao fim neste domingo (14), quando serão conhecidos os dois times que avançam à final da principal competição de mata‑mata do futebol brasileiro. As quatro equipes com chance de título — Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco — entram em campo em duelos decisivos para conquistar as vagas na decisão.

Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco são os confrontos que definem os finalistas da Copa do Brasil 2025, em partidas de volta das semifinais.

Duelo em Itaquera com vantagem do Corinthians

O primeiro confronto acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 18h (horário de Brasília), entre Corinthians e Cruzeiro. O Timão tem vantagem mínima após vencer o jogo de ida por 1 a 0 fora de casa, o que significa que um empate garante ao clube paulista uma vaga na decisão.

Para o Cruzeiro avançar direto, a equipe mineira precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória por um gol leva a classificação para os pênaltis.

Clássico carioca no Maracanã por outra vaga na final

No Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Fluminense e Vasco se enfrentam mais tarde, em outro duelo que decide um finalista da Copa do Brasil 2025. No jogo de ida, o Vasco conquistou vantagem ao vencer por 2 a 1, podendo avançar à final com empate ou novo triunfo simples no confronto deste domingo.

O clássico entre os dois clubes cariocas representa não só a disputa por uma vaga na final da competição nacional, mas também a supremacia regional em um duelo tradicional.

Após a definição dos finalistas neste domingo, a final está programada para acontecer em duas partidas nos dias 17 e 21 de dezembro.