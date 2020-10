Copa da França é suspensa até dezembro por federação de futebol

Após governos de Alemanha e França anunciarem um lockdown parcial para conter uma nova onda de Covid-19, a Federação de Futebol da França anunciou a suspensão da Copa da França e de todas as ligas amadoras, masculinas e femininas, até dezembro.

- O mundo do futebol deve se juntar ao esforço coletivo contra a segunda onda dessa epidemia - comunicou em nota oficial a federação.

Enquanto isso, as primeiras divisões do futebol masculino (Ligue 1, Ligue 2 e National), o Campeonato Francês feminino e os jogos das seleções, vão seguir com as atividades de portões fechados.

As competições afetadas pela decisão da federação são: National 3, National 2, segunda divisão do futebol feminino, Copa da França, e os campeonatos de categorias de base, para homens e mulheres.

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a retomada de medidas como o fechamento de bares, restaurantes e comércios para conter o aumento de casos da Covid-19 no país.