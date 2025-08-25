Convocado por Ancelotti, Douglas Santos foi ouro na Rio-2016 e esteve em pré-lista da Rússia Estadão Conteúdo 25.08.25 18h52 Carlo Ancelotti já deixou claro que jogar no futebol da Rússia, fora das competições da Uefa por causa da invasão da Ucrânia, não é impeditivo para integrar a seleção brasileira. Apesar de Gerson ter ficado de fora após se transferir do Flamengo para o Zenit, o técnico italiano chamou outros dois jogadores do time russo: Luiz Henrique, ex-Botafogo, e, o menos conhecido da lista, o lateral-esquerdo Douglas Santos. Natural de João Pessoa, na Paraíba, Douglas Santos tem 31 anos e foi revelado nas categorias de base do Náutico. Vestir a camisa da seleção brasileira não será novidade para o atleta. Ele foi titular na conquista do ouro inédito nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Antes, já havia sido convocado para a equipe sub-20 e fez parte do elenco bicampeão do Torneio de Toulon, em 2013 e 2014. Na época em que ajudou a levar o Brasil ao primeiro lugar do pódio nas Olimpíadas, Douglas Santos jogava no Atlético-MG, clube pelo qual atuou durante duas temporadas, após passagem pela Udinese, da Itália. Ele se destacou na equipe mineira, conquistando a Copa do Brasil em 2014. No ano seguinte, foi campeão estadual e também eleito pela CBF o melhor lateral do Brasileirão de 2015. Em 2016, Douglas Santos se transferiu para o Hamburgo, da Alemanha, onde ficou por três temporadas até fechar com o Zenit, em 2019. De lá para cá, o brasileiro se tornou um dos principais jogadores da história recente do clube russo. São 12 títulos conquistados, incluindo cinco troféus da liga local. Douglas Santos tem dupla cidadania e foi incluído na pré-lista da seleção russa para o amistoso contra a Zâmbia, no início do ano. À época, o jogador também estava na relação preliminar de Dorival Júnior, então treinador do Brasil, mas acabou ficando fora de ambas. O Brasil enfrenta o Chile em 4 de setembro, no Maracanã, e fecha a participação nas Eliminatórias diante da Bolívia, fora de casa, no dia 9. A seleção já está classificada para a Copa de 2026, e os jogos servirão para Ancelotti realizar testes visando ao Mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira convocação Douglas Santos Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Pai e filha conquistam ouro juntos no Circuito Estadual de Jiu-Jitsu, em Castanhal Rodrigo Cardoso e a filha, Isadora Yume, subiram ao lugar mais alto do pódio. 25.08.25 13h11 Inimigo da Curuzu Paysandu mantém pior campanha como mandante após nova derrota na Série B; veja os números Derrota para o Operário-PR foi a quinta do Papão em casa; torcida segue sem ver reação na competição 25.08.25 12h58 FUTEBOL Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré' O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento 25.08.25 12h41 Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00