Contra o México, Seleção Brasileira pode ter ataque formado só por atletas do Real Madrid

A Seleção Brasileira pode ter um ataque formado só por atletas do Real Madrid no amistoso contra o México, neste sábado (8), às 22h. Segundo o informações do GE nacional, o jovem Endrick, de apenas 17 anos, foi testado entre os titulares. O ataque da equipe de Dorival Júnior pode ter, portanto, o agora ex-Palmeiras ao lado de Vinícius Júnior e Rodrygo, atuais campeões da Champions League;

A Seleção, que passou a estar completa na quarta-feira (5), fez seu último treino em Orlando, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira 96), e embarcou ao Texas, onde jogará no Estádio Kyle Field.

O provável time para o amistoso deve ter Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

Após o duelo contra o México, no dia 12, o Brasil enfrenta os a seleção dos EUA, às 20h. A estreia na Copa América será na segunda-feira (24), às 22h, contra a Costa Rica.