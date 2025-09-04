Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Conmebol elimina Independiente da Sul-Americana por barbárie em Avellaneda; La U vai às quartas

Estadão Conteúdo

A Conmebol comunicou nesta quinta-feira que o Independiente está eliminado da Copa Sul-Americana por causa da barbárie registrada durante as oitavas de final, em duelo com o Universidad de Chile. Durante o embate, em Avellaneda, na Argentina, torcedores protagonizaram cenas brutais de violência nas arquibancadas.

Além da exclusão, o time argentino terá de pagar multa de US$ 150 mil (cerca de R$ 815 mil), também foi punido com sete jogos em casa com portões fechados e sete jogos sem torcida como visitante. A mesma punição foi aplicada ao time chileno, que avança às quartas de final do torneio.

O episódio de forte violência em Avellaneda deixou ao menos 10 feridos com gravidade e apontou o total de 185 torcedores com ferimentos. As cenas caóticas na partida da volta das oitavas de final da Sul-Americana, na cidade argentina, começaram na volta do intervalo. O resultado dava a classificação aos chilenos, que já tinham vencido por 1 a 0 na ida.

Torcedores da Universidad de Chile começaram a atirar pedras em direção aos locais. Os visitantes invadiram um depósito de produtos de limpeza e chegaram a jogar cabos de vassoura contra a torcida adversária.

Parte dos torcedores locais conseguiu acessar a área dos visitantes e encurralou dezenas de chilenos. Um deles chegou a cair do lugar mais alto do estádio. Fotos e vídeos de extrema violência tomaram conta das redes sociais nas últimas horas, com cenas de agressão, sangue e humilhação.

Antes dos momentos mais graves de violência, jogadores tentaram acalmar a situação, mas não tiveram sucesso. Com a paralisação, os atletas se recolheram aos vestiários. Segundo a imprensa argentina, a polícia não agiu.

Inicialmente, a arbitragem paralisou o jogo. Pouco depois, a Conmebol determinou o cancelamento da partida, o que significou que a disputa não seria retomada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Conmebol

Copa Sul-Americana

Independiente

eliminação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Remo se aproxima da maior pontuação da história na Série B de pontos corridos

Clube soma 35 pontos em 24 rodadas e pode superar marca de 46 alcançada em 2006

04.09.25 17h57

REMO

Na briga pelo acesso, Remo possui no elenco três jogadores que ainda não estrearam; saiba mais

Leão Azul fechou as contratações da última janela de transferência, mas alguns atletas estão no clube um certo tempo, mas que ainda não foram utilizados

04.09.25 17h29

SÉRIE B

Nathan Santos projeta recuperação do Remo diante do Amazonas pela Série B: ‘É virar a chave’

Lateral destaca importância da vitória fora de casa para manter o time próximo do G-4

04.09.25 16h14

Mais esportes

Assembleia Paraense recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro

Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre da Assembleia Paraense, reunindo atletas de diferentes idades.

04.09.25 13h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.09.25 7h00

Futebol

Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

03.09.25 14h42

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda