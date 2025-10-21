Papão, pelo menos a dignidade

Até que o Paysandu sentiu o gosto da vitória, dos 31 minutos do primeiro aos 21 do segundo tempo. O empate em 2 x 2 rendeu um ponto inglório. Afinal, empurrou o Papão mais ainda para o rebaixamento à Série C.

Dentro das limitações, até que o time bicolor teve boa conduta no sentido da seriedade. Respeitou a própria camisa, já tão ultrajada nesta Série B, com ridícula campanha. Restam os jogos contra Avaí, Coritiba e Amazonas em Belém, Atlético Goianiense e Athletic fora. Com dignidade, os bicolores devem defender a própria honra e a do clube nessa reta final, pelo menos com suor.

Fontes de Inspiração do Leão Azul

Eleito presidente do Remo em novembro de 2023, Antônio Carlos Teixeira investiu na contratação do executivo de futebol Sérgio Papelim com a ideia de seguir os passos do Fortaleza. Inspiração definida, o Remo se arrojou em contratações para subir à Série B. Ao mesmo tempo, tratou de instalar no futebol um comando profissional, sem grande ingerência de dirigentes estatutários e lideranças tradicionais do clube. Baenão com acesso restrito exclusivamente a atletas, comissão técnica e funcionários. Embora, em determinado momento, Papelim tenha aberto exceção para membros de uma torcida organizada.

Na saída de Papelim e chegada de Marcos Braz, a referência passou a ser a experiência do novo executivo no Flamengo. Novas práticas na rotina e um novo salto em matéria de mercado. Entre erros e acertos, o sucesso do Leão Azul nesta Série B fala pelo trabalho e fortalece o sonho de Série A.

BAIXINHAS

* Se subir à Série A, o Remo já estreará no Campeonato Brasileiro dia 28 de janeiro. Se seguir na Série B, só dia 21 de março. O Paysandu, na Série C, dia 5 de abril, mesma data da abertura da Série D. Primeiras emoções da Copa do Brasil no dia 18 de fevereiro.

* O que esse time do Paysandu conseguiria na Série C? No ambiente que tem, com salários pendentes, não chegaria a lugar nenhum. Isso significa que além de o time não ter nível para a Série B, o clube não ofereceu as devidas condições. O Papão tem que vencer algumas mazelas administrativas e políticas para ter possibilidade de voltar à Série B.

* Dias depois de o Remo anunciar Felipe Vizeu como sua grande contratação, o Paysandu respondeu anunciando Rossi. Eram os dois grandes nomes para a temporada. Vizeu foi fracasso agudo e se transferiu em agosto para o Sporting Cristal e tem dois gols em seis jogos no time peruano.

* Rossi teve seus dias de glória no Papão. Até pareceu que emplacaria como ídolo. Saiu com 12 gols e seis assistências em 36 jogos. Números bem razoáveis, mas a história é lamentável. Lesões, salários atrasados, ambiente desfavorável... Rossi acabou virando símbolo de uma temporada frustrante para a nação bicolor.

* Léo Coelho, zagueiro campeão uruguaio pelo Peñarol, esteve com um pé no Remo. Exigências de última hora inviabilizaram a contratação. O clube perdeu um ótimo zagueiro, que se destaca na Série B pelo Amazonas, e o atleta entrou numa briga inglória contra rebaixamento, quando poderia estar muito próximo de um acesso.

* Um peso a mais para o gol de Diego Hernandez no Re-Pa. Estabeleceu desempate em gols. O Remo tem 987 e o Paysandu 986. Isso significa que o Leão está a 13 e o Papão a 14 gols do milésimo gol em Re-Pa. Como em 2026 os rivais só vão se enfrentar no Parazão e na Copa Norte, o gol 1.000 deve ficar para 2027 ou 2028.

* Temporada encerrada para Marcelo Rangel, que ontem passou por cirurgia no joelho, e a oportunidade cai nos braços do matogrossense Léo Lang, 27 anos, 1,90m. O herdeiro imediato seria o mineiro Igor Vinhas, 31 anos, 1,92m, mas ele se recupera de lesão muscular. Lang está na segunda temporada no Remo, com apenas cinco jogos.