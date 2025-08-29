Conmebol denuncia Inter por atrasar jogo com Flamengo em episódio de 'chuva' de papel picado Estadão Conteúdo 29.08.25 12h53 O Internacional foi denunciado pela Conmebol no episódio que envolveu a "chuva" de papel picado pouco antes do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, diante do Flamengo, no último dia 20, em Porto Alegre. O fato inusitado atrasou o início do duelo em 21 minutos. A entidade que comanda o futebol na América do Sul imputou o clube gaúcho em mais três artigos alegando outras irregularidades, entre elas, também o uso de sinalizadores e por parte da torcida. As denúncias seguem o código disciplinar ou regulamento de segurança da entidade. A Conmebol, por meio de seu tribunal disciplinar, vai analisar os casos e definir a punição que será aplicada à agremiação do Rio Grande do Sul. O Inter já apresentou defesa sobre o caso. O regulamento não é tão específico para essa situação de atraso no início do encontro. Porém, ao citar fatos relacionados ao não cumprimento de horário, prevê multas ao clube responsável. Neste jogo com o Flamengo, que terminou com vitória por 2 a 0 dos cariocas, um grande volume de papel picado caiu da parte superior do estádio tomando conta de todo o gramado. A quantidade era tanta que a partida não teve condições de ser iniciada. Diante deste cenário, o árbitro da partida, o uruguaio Esteban Ostojich, reuniu os atletas que estavam em campo e retardou o começo do compromisso até que boa parte dos papéis picados fossem retirados. Por conta desse imprevisto, a partida teve um atraso de 21 minutos. No dia seguinte ao jogo, a diretoria do clube gaúcho afirmou que a ação dos papéis picados faziam parte da programação, mas não foi executada da forma planejada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Conmebol Libertadores Internacional papel picado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dirigentes do Remo apoiam saída de António Oliveira e clube aguarda Marcos Braz, diz jornalista Pressionado pela falta de resultado, técnico pode deixar a equipe azulina 29.08.25 13h44 Despedida Vitória confirma retorno de Camutanga e jogador se despede do Remo: 'Estarei na torcida pelo acesso' Jogador deixou o Leão Azul nesta semana para retornar ao Leão Barra, que disputa a Série A do Brasileirão 29.08.25 11h41 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 Futebol Após vitória do Criciúma-SC sobre o Remo, Nicolas, ex-Paysandu, provoca: 'Quem manda é o Tigre' Time catarinense venceu o Leão Azul por 1 a 0, na noite da última quinta-feira (28), no Mangueirão 29.08.25 9h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40