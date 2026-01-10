Capa Jornal Amazônia
Confusão e agressão a árbitro marcam vitória do Caxias do Sul sobre o Pato Basquete no NBB

Estadão Conteúdo

Uma partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB), o campeonato brasileiro de basquete, terminou em pancadaria na noite desta sexta-feira, em Pato Branco, no Paraná.

O árbitro do confronto entre Pato Basquete e Caxias do Sul, Diego Chiconato, foi cercado e agredido após o confronto que terminou com triunfo dos visitantes por 91 a 85, no Ginásio do Sesi, em Pato Branco, após duas prorrogações e quase três horas de duração.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver três homens vestidos com camisetas escuras e bermudas invadindo a quadra após o jogo para tirar satisfações com o árbitro, que tentou correr, chegou a derrubar um dos que o perseguiam com um chute, antes de ser derrubado e agredido com socos e chutes ainda no chão.

Seguranças e jogadores do Pato ajudam a conter os agressores e o árbitro se levanta na sequência. Não há confirmação se as pessoas que atacaram o árbitro seriam torcedores ou profissionais ligados ao Pato Basquete.

O experiente Shamell foi o cestinha da partida com 28 pontos e comandou o Caxias em quadra. Com o resultado, a equipe gaúcha ocupa a 10ª colocação na tabela, enquanto os paranaenses estão na 15ª posição.

Palavras-chave

basquete

NBB

Caxias do Sul

Pato Basquete

Diego Chiconato
