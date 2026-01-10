Confusão e agressão a árbitro marcam vitória do Caxias do Sul sobre o Pato Basquete no NBB Estadão Conteúdo 10.01.26 10h32 Uma partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB), o campeonato brasileiro de basquete, terminou em pancadaria na noite desta sexta-feira, em Pato Branco, no Paraná. O árbitro do confronto entre Pato Basquete e Caxias do Sul, Diego Chiconato, foi cercado e agredido após o confronto que terminou com triunfo dos visitantes por 91 a 85, no Ginásio do Sesi, em Pato Branco, após duas prorrogações e quase três horas de duração. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver três homens vestidos com camisetas escuras e bermudas invadindo a quadra após o jogo para tirar satisfações com o árbitro, que tentou correr, chegou a derrubar um dos que o perseguiam com um chute, antes de ser derrubado e agredido com socos e chutes ainda no chão. Seguranças e jogadores do Pato ajudam a conter os agressores e o árbitro se levanta na sequência. Não há confirmação se as pessoas que atacaram o árbitro seriam torcedores ou profissionais ligados ao Pato Basquete. O experiente Shamell foi o cestinha da partida com 28 pontos e comandou o Caxias em quadra. Com o resultado, a equipe gaúcha ocupa a 10ª colocação na tabela, enquanto os paranaenses estão na 15ª posição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBB Caxias do Sul Pato Basquete Diego Chiconato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00