Confronto entre Novak Djokovic e João Fonseca em Roland Garros ganha data e horário Valendo uma vaga nas oitavas de final do torneio, este será o primeiro confronto entre o brasileiro e o sérvio Estadão Conteúdo 28.05.26 14h36 João Fonseca (Instagram @atptour) Após estar perdendo por 2 a 0 e vencer de virada o croata Dino Prizmic, o tenista brasileiro João Fonseca terá pela frente o número 4 do mundo, Novak Djokovic em Roland Garros. O confronto com o maior campeão de Grand Slam da história será nesta sexta-feira, 29, por volta das 10h30 do horário de Brasília. Valendo uma vaga nas oitavas de final do torneio, este será o primeiro confronto entre o brasileiro e o sérvio. Djokovic é o único tenista que João Fonseca ainda não enfrentou do top 4 no ranking. Neste ano, o brasileiro já enfrentou o número 1, Jannik Sinner, o segundo do ranking, Carlos Alcaraz e o terceiro, Alexander Zverev. Todos sem sucesso. Djokovic possui 101 títulos de simples e é o maior vencedor de Grand Slams na história da modalidade, com 24 conquistas. A chance de enfrentar o veterano tenista sérvio, neste duelo de gerações, é visto para o brasileiro, de apenas 19 anos, como uma realização de um sonho. "Para mim, é só um sonho. Vou aproveitar cada momento jogando contra um ídolo. O GOAT deste esporte. Espero poder fazer uma grande partida, e claro, ao pisar na quadra, vou respeitá-lo, mas tentar dar o meu melhor e vencer esta partida", disse o brasileiro em coletiva de imprensa de Roland Garros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros Djokovic Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36