Confirmou? Mudança na bio de Neymar no Instagram gera rumores sobre convocação para a Copa Torcedores especularam que o atacante teria antecipado a decisão de Carlo Ancelotti; saiba a verdade Hannah Franco 18.05.26 18h02 Neymar foi convocado? Mudança em bio no Instagram gera rumores antes da lista (Nelson Almeida/AFP) A poucas horas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma mudança que muitos acreditaram ter ocorrido no perfil de Neymar no Instagram movimentou as redes sociais e alimentou especulações sobre a presença do atacante na lista final de Carlo Ancelotti. Na tarde desta segunda-feira (18), o craque foi confirmado na lista. No perfil oficial, o camisa 10 do Santos aparece com a descrição “@santosfc & Brazil 🇧🇷”, o que levou torcedores a interpretar a informação como um possível indício de que o jogador estaria entre os convocados para o Mundial. VEJA MAIS Neymar na Seleção? Maioria rejeita convocação para Copa de 2026 Pesquisa AtlasIntel mostra que 50,3% dos brasileiros são contra a presença do atacante no Mundial; apoio é maior entre jovens e moradores do Nordeste Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? A teoria ganhou força rapidamente e fez com que internautas passassem a acompanhar o perfil do atleta em busca de sinais sobre a decisão do treinador italiano. Neymar não alterou a bio recentemente Apesar da repercussão, Neymar não atualizou a biografia do Instagram antes da convocação. A descrição com a menção ao Santos e ao Brasil foi adicionada em janeiro de 2025, quando o atacante oficializou seu retorno ao clube paulista. Ou seja, a informação já constava no perfil há meses e não representa qualquer confirmação antecipada sobre a lista da Seleção Brasileira. Neymar é jogadores mais aguardados pelos torcedores no anúncio oficial da convocação. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 Futebol Vai para a Copa? Tarot prevê convocação de Neymar; veja leitura Reportagem de O Liberal recorreu às cartas para tentar responder uma das principais dúvidas do futebol brasileiro: o camisa 10 estará no Mundial? 18.05.26 15h50 Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Jogos do Brasil na Copa: veja datas, horários e quem são as seleções adversárias Cabeça de chave do Grupo C, o time comandado por Carlo Ancelotti erá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na primeira fase do torneio. 18.05.26 14h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Seleção do ChatGPT: veja os 26 jogadores que a IA levaria para defender o Brasil na Copa de 2026 Lista ideal mistura experiência, intensidade, juventude e jogadores considerados decisivos para o estilo de Carlo Ancelotti. 18.05.26 14h06 Futebol Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa 2026 Ao todo, Carlo Ancelotti convoca 26 atletas que irão para a Copa do Mundo para tentar trazer o hexa para o Brasil 18.05.26 17h12 Futebol Grupo Liberal acompanha convocação da Seleção Brasileira para a Copa AO VIVO Portal, YouTube e redes sociais acompanham em tempo real a lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 18.05.26 12h35