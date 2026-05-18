Confirmou? Mudança na bio de Neymar no Instagram gera rumores sobre convocação para a Copa

A poucas horas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, uma mudança que muitos acreditaram ter ocorrido no perfil de Neymar no Instagram movimentou as redes sociais e alimentou especulações sobre a presença do atacante na lista final de Carlo Ancelotti. Na tarde desta segunda-feira (18), o craque foi confirmado na lista.

No perfil oficial, o camisa 10 do Santos aparece com a descrição “@santosfc & Brazil 🇧🇷”, o que levou torcedores a interpretar a informação como um possível indício de que o jogador estaria entre os convocados para o Mundial.

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A teoria ganhou força rapidamente e fez com que internautas passassem a acompanhar o perfil do atleta em busca de sinais sobre a decisão do treinador italiano.

Neymar não alterou a bio recentemente

Apesar da repercussão, Neymar não atualizou a biografia do Instagram antes da convocação. A descrição com a menção ao Santos e ao Brasil foi adicionada em janeiro de 2025, quando o atacante oficializou seu retorno ao clube paulista.

Ou seja, a informação já constava no perfil há meses e não representa qualquer confirmação antecipada sobre a lista da Seleção Brasileira.

Neymar é jogadores mais aguardados pelos torcedores no anúncio oficial da convocação.

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