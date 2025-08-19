Como será o inovador torneio de duplas mistas do US Open e por que astros do tênis vão jogar

Em uma decisão arriscada e polêmica, o US Open resolveu inovar na edição deste ano. O Grand Slam americano mudou completamente o formato da chave de duplas mistas e antecipou sua disputa para a semana anterior ao início da competição. A decisão não agradou a todos, principalmente aos especialistas em duplas, mas atraiu a atenção dos principais astros do circuito e será testada nesta terça e quarta-feira, em Nova York.

Na prática, a direção do Major americano deslocou a chave mista para a semana que antecede às chaves principais. Oficialmente, o torneio só começa no próximo domingo, dia 24. Mas a dupla campeã da chave mista já será conhecida nesta quarta, quando acaba a disputa, bem reduzida desta vez.

Os jogos mistos serão disputados ao mesmo tempo que as chaves de qualifying, a fase preliminar, do masculino e feminino, nesta semana. Via de regra, a semana que antecede os Grand Slams conta apenas com jogos do quali, quando os tenistas buscam as últimas vagas disponíveis nas chaves principais.

A aposta do US Open é aproveitar o público desta semana para dar maior atenção às duplas mistas, chave que costuma receber menor atenção dos fãs ao longo das duas semanas do torneio. Ao mesmo tempo, a organização decidiu valorizar a premiação da disputa. As cifras foram multiplicadas por cinco. Até o ano passado, o valor era de US$ 200 mil. Para a edição desta temporada, os campeões vão embolsar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,39 milhões).

A surpreendente premiação e os holofotes dados à disputa de duplas mistas acabou atraindo os medalhões do circuito. Estão confirmados o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos de Grand Slam, o italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo em simples, e o espanhol Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking. No feminino, estão garantidas as campeãs de Grand Slam Iga Swiatek e Naomi Osaka, além da lenda Venus Williams.

FORMATO E TAMANHO Outra grande mudança nas mistas é o tamanho do torneio. As chaves costumam contar com 32 duplas. No US Open deste ano, serão apenas 16, a metade, sendo que oito parcerias entram por convite. As demais se classificam para a disputa pelos rankings.

Com uma chave menor, as duplas precisarão vencer apenas quatro jogos para chegar ao título. As partidas da primeira e segunda rodadas serão todas disputadas nesta terça-feira, a partir do meio-dia (de Brasília). Na quarta, serão realizadas as duas semifinais e a final, a partir das 20h. Os confrontos serão realizados nas duas quadras maiores do complexo do US Open, a Arthur Ashe Stadium e a Louis Armstrong Stadium.

O formato dos jogos também será diferente. Até as semifinais, as partidas serão disputadas em melhor de três sets com parciais de quatro games, sem vantagem e tie-breaks de quatro pontos. Se houver empate, o terceiro set será substituído por um tie-break de 10 pontos. A final será disputada em melhor de três sets tradicionais, de seis games cada, sem vantagem, e tie-break de seis pontos. Em caso de igualdade, a parcial decisiva será um tie-break de 10 pontos.

CRÍTICAS DOS DUPLISTAS A alteração no número de participantes foi um dos maiores alvos de críticas, principalmente por parte dos especialistas em duplas. Eles perderam espaço e, na prática, eventuais premiações, com o encolhimento da chave mista. Para muitos, foi uma demonstração de desrespeito com as duplas.

"Entre os duplistas, ninguém acabou gostando. Vai ser na semana anterior ao torneio, quando está sendo disputado o quali ainda. Vão ser dois dias apenas de jogos, só oito duplas entrando com o ranking e oito convidadas, a chave vai diminuir. A gente sente que quem ganhar não vai poder dizer que é campeão de Grand Slam. Acho que descaracterizou bastante", disse o brasileiro Rafael Matos, campeão de mistas no Aberto da Austrália de 2023, em entrevista ao site Tênis Brasil.

O veterano Marcelo Melo também criticou a decisão. "Acho que eles poderiam fazer o que escolheram, mas mantendo a outra competição, deixando essa para os jogadores de simples para manter a outra como era, caracterizando assim um Grand Slam. Manteve o fato de ser Grand Slam para incentivar os jogadores a jogar, mas não sei até que ponto eles vão querer participar e se vão se sentir campeão de Grand Slam", criticou o campeão de Wimbledon de 2017 nas duplas masculinas. Outra reclamação dos tenistas foi quanto à duração do torneio. Os eventos de Grand Slam são os mais longos do circuito, com duas semanas cada, mais uma de qualifying. O US Open deste ano terá, na prática, três semanas, com quali e duplas mistas na semana que antecede a abertura oficial da competição.

As mudanças implementadas pelo Grand Slam americano foram anunciadas em fevereiro deste ano e não foram encampadas pelos demais três torneios de nível Major (Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon). Desde então, foram muitas as críticas de tenistas e organizadores de torneios, num contexto em que as competições estão ficando mais longas no circuito.

DUPLAS EM DISPUTA A nova competição de duplas mistas do US Open não terá brasileiros em ação. João Fonseca e Beatriz Haddad Maia estão fora, com foco em suas preparações para os jogos de simples em Nova York. As parcerias participantes oscilaram ao longo dos meses, com direito a seguidas desistências, principalmente nos últimos dias. Mas os medalhões se mantiveram. A maior baixa será a número 1 do ranking feminino, a belarussa Aryna Sabalenka, que nunca demonstrou empolgação com a novidade.

Confira a lista das duplas participantes:

PARCERIAS QUE ENTRARAM NA CHAVE POR RANKING Jessica Pegula e Jack Draper Iga Swiatek e Casper Ruud Elena Rybakina e Taylor Fritz Amanda Anisimova e Holger Rune Belinda Bencic e Alexander Zverev Mirra Andreeva e Daniil Medvedev Madison Keys e Frances Tiafoe Karolina Muchova e Andrey Rublev

PARCERIAS QUE RECEBERAM CONVITES Olga Danilovic e Novak Djokovic Emma Raducanu e Carlos Alcaraz Katerina Siniakova e Jannik Sinner Taylor Townsend e Ben Shelton Sara Errani e Andrea Vavassori Venus Williams e Reilly Opelka Naomi Osaka e Gael Monfils Lorenzo Musetti e Caty McNally