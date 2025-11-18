Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Como será a repescagem europeia para a Copa de 2026? Veja países participantes e formato

Nesta fase, que define os últimos classificados ao Mundial do ano que vem, 16 seleções lutam pela classificação

Estadão Conteúdo
fonte

Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball)

Após o fim das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, a Uefa definirá seus últimos participantes do Mundial do ano que vem através da repescagem europeia. No playoff continental, que conta com a tradicional Itália, por exemplo, 16 países lutam por quatro vagas.

Nesta fase, que define os últimos classificados ao Mundial do ano que vem, 16 seleções lutam pela classificação: os 12 segundos colocados de cada chave da fase de grupos das Eliminatórias, além dos quatro melhores vencedores de grupos no ranking da Liga das Nações restantes.

Vale ressaltar que, entre os melhores da Liga das Nações que forem para repescagem, não entram os países que já garantiram vagas na Copa e que vão ao playoff por ter ficado na segunda posição das qualificatórias europeias. Por isso, por exemplo, a Suécia, que terminou na lanterna do Grupo B das Eliminatórias, vai à repescagem, pois foi a líder do Grupo 1 da Liga das Nações C.

Os 16 participantes da repescagem europeia serão sorteados e divididos em quatro chaves, com quatro países de cada lado. No sorteio, as 12 vice-líderes das Eliminatórias serão divididas em três potes, com base no ranking da Fifa. Já os quatro países classificados a partir do ranking da Liga das Nações estarão no pote 4.

O pote 1 é composto por Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia, enquanto Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia fazem parte do pote 2. O pote 3 conta com Irlanda, Albânia, Bósnia e Herzegovina e Kosovo, e o pote 4 é formado por Suécia, Romênia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte.

As seleções do pote 1 vão enfrentar as seleções do pote 4, enquanto as do pote 2 vão encarar as do pote 3. Com isso, os vencedores de cada semifinal se enfrentam e decidem cada uma das quatro finais, sempre em jogo único.

O sorteio que define o chaveamento da repescagem europeia, será nesta quinta-feira, dia 20, na sede da Fifa. Segundo a Uefa, as partidas do playoff serão realizadas entre os dias 26 e 31 de março de 2026.

Veja os países que vão jogar repescagem europeia Pote 1 Itália Dinamarca Turquia Ucrânia Pote 2 Polônia País de Gales República Tcheca Eslováquia Pote 3 Irlanda Albânia Bósnia e Herzegovina Kosovo Pote 4 Suécia Romênia Macedônia do Norte Irlanda do Norte

Palavras-chave

futebol

Eliminatórias

Europa

Itália
Esportes
.
