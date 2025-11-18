Como será a repescagem europeia para a Copa de 2026? Veja países participantes e formato Nesta fase, que define os últimos classificados ao Mundial do ano que vem, 16 seleções lutam pela classificação Estadão Conteúdo 18.11.25 20h07 Copa do Mundo de 2026 (Instagram @adidasfootball) Após o fim das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, a Uefa definirá seus últimos participantes do Mundial do ano que vem através da repescagem europeia. No playoff continental, que conta com a tradicional Itália, por exemplo, 16 países lutam por quatro vagas. Nesta fase, que define os últimos classificados ao Mundial do ano que vem, 16 seleções lutam pela classificação: os 12 segundos colocados de cada chave da fase de grupos das Eliminatórias, além dos quatro melhores vencedores de grupos no ranking da Liga das Nações restantes. Vale ressaltar que, entre os melhores da Liga das Nações que forem para repescagem, não entram os países que já garantiram vagas na Copa e que vão ao playoff por ter ficado na segunda posição das qualificatórias europeias. Por isso, por exemplo, a Suécia, que terminou na lanterna do Grupo B das Eliminatórias, vai à repescagem, pois foi a líder do Grupo 1 da Liga das Nações C. Os 16 participantes da repescagem europeia serão sorteados e divididos em quatro chaves, com quatro países de cada lado. No sorteio, as 12 vice-líderes das Eliminatórias serão divididas em três potes, com base no ranking da Fifa. Já os quatro países classificados a partir do ranking da Liga das Nações estarão no pote 4. O pote 1 é composto por Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia, enquanto Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia fazem parte do pote 2. O pote 3 conta com Irlanda, Albânia, Bósnia e Herzegovina e Kosovo, e o pote 4 é formado por Suécia, Romênia, Macedônia do Norte e Irlanda do Norte. As seleções do pote 1 vão enfrentar as seleções do pote 4, enquanto as do pote 2 vão encarar as do pote 3. Com isso, os vencedores de cada semifinal se enfrentam e decidem cada uma das quatro finais, sempre em jogo único. O sorteio que define o chaveamento da repescagem europeia, será nesta quinta-feira, dia 20, na sede da Fifa. Segundo a Uefa, as partidas do playoff serão realizadas entre os dias 26 e 31 de março de 2026. Veja os países que vão jogar repescagem europeia Pote 1 Itália Dinamarca Turquia Ucrânia Pote 2 Polônia País de Gales República Tcheca Eslováquia Pote 3 Irlanda Albânia Bósnia e Herzegovina Kosovo Pote 4 Suécia Romênia Macedônia do Norte Irlanda do Norte Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Europa Itália COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19