Como São Paulo articulou mudanças com CBF e Conmebol para não perder MorumBis em estreias

A mudança das datas de três partidas da primeira rodada do Campeonato Brasileiro pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além da necessidade pela final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, contou com uma movimentação do São Paulo nos bastidores. O clube conseguiu alterar, tanto a estreia contra o Sport, pela competição nacional, quanto a data do primeiro jogo no MorumBis pela Libertadores, diante do Alianza Lima.

Inicialmente, o São Paulo jogaria contra o Sport, na estreia do Brasileirão no domingo, 30, às 16h (de Brasília). Nesta terça-feira, a CBF enviou documento aos clubes, informando três mudanças pontuais na primeira rodada do Brasileirão. A primeira delas, o jogo contra os pernambucanos foi antecipado para sábado, 29, no MorumBis. Já as outras duas alterações envolvendo os compromissos de Palmeiras (recebe o Botafogo) e Corinthians (visita o Bahia) passam do sábado, 29, para o domingo,30.

Corinthians e Palmeiras precisariam ter seus jogos alterados, já que se enfrentam na quinta-feira, 27, às vésperas da estreia no Brasileirão. O São Paulo, no entanto, se articulou nos bastidores, segundo apurou o Estadão, para que seu duelo com o Sport também fosse adiantado - permitindo assim que o time alviverde, por exemplo, pudesse atuar na capital paulista, ao invés dos tricolores.

Isso se deve à imposição da Polícia Militar, que não permite a realização de duas partidas com times grandes de São Paulo como mandante no mesmo dia. Mas além disso, o clube não queria atuar no MorumBis nesta data, em função do show do grupo sul-coreano Stray Kids, no estádio, nos dias 5 e 6 de abril.

Para não haver conflitos na agenda, o São Paulo também solicitou à CBF a alteração das datas, que se somou ao problema do Campeonato Paulista. O clube entendeu que, ao jogar no sábado, teria mais tempo de entregá-lo para a montagem do show de k-pop. Além disso, também se movimentou, junto à Conmebol, para a partida contra o Alianza Lima.

Nesse segundo cenário, o São Paulo requisitou à entidade que não atuasse na terça ou quarta-feira (8 e 9 de abril), posterior ao show do grupo. Além do gramado ficar danificado, não haveria garantias de que o MorumBis pudesse ter a capacidade completa para a partida de estreia da equipe na Libertadores.

Ainda, com a definição do confronto com a equipe peruana, o duelo com o Cruzeiro, na terceira rodada do Brasileirão, deverá ocorrer dia 13 de abril - data que será confirmada pela CBF nos próximos dias.

Atuando no sábado, contra o Sport, e quinta-feira, diante do Alianza Lima, o clube terá tempo de desmontar todo o aparato necessário para a realização do show. Sem precisar pedir pela remarcação ou alterar o local das partidas.

Vale destacar que a mudança da CBF só se deu após a definição das datas por parte da Conmebol para a fase de grupos, tanto da Libertadores, quanto da Sul-Americana, também nesta terça-feira. Os clubes envolvidos na mudança do Brasileirão foram comunicado ao final da tarde, pelo documento enviado pela entidade, que pode garantir que todos os clubes envolvidos teriam ao menos 72 horas de descanso entre as partidas.

CALENDÁRIO DO SÃO PAULO NOS PRÓXIMOS JOGOS 29/03 - São Paulo x Sport (Brasileirão) 02/04 - Talleres x São Paulo (Libertadores) 10/04 - São Paulo x Alianza Lima (Libertadores)