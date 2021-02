Comentarista de arbitragem diz que o sol gerou problema no VAR em Vasco x Internacional

Uma grande problema ocorreu no último domingo durante a partida entre Vasco e Internacional, em São Januário. Quando a arbitragem foi revisar o gol de Rodrigo Dourado, o árbitro de vídeo estava descalibrado e não funcionou. Logo, a decisão de campo permaneceu e o gol foi validado.

Após a partida, Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, apurou o que de fato aconteceu para ocasionar o problema e apontou o culpado para a confusão: o sol.

- A gente vê que tem uma parte com sombra e uma parte com sol. Se a gente olhar a linha lateral, a parte que está com sombra, a gente não consegue ver a marcação da linha lateral. Isso pode gerar, sim, um problema com o VAR - afirmou.

Confira a tabela do Brasileirão e simule as últimas rodadas

Segundo Renata, a sombra na linha lateral impediu que o árbitro de vídeo pudesse traçar a linha de impedimento.

Diego Costa vai para qual time? Veja jogadores com passagem por seleção que estão sem clube

- Dentro das informações que eu fui buscar, foi exatamente o exemplo que eu tinha dado anteriormente. O VAR não conseguiu achar a linha lateral para puxar a linha de impedimento. A linha lateral ficou com a imagem quebrada. Automaticamente, o VAR não consegue puxar a linha e traçar, ou seja, ele não tem a imagem exata. Isso é problema da ferramenta, os árbitros que estão lá não têm culpa - completou.