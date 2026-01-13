Com um jogador a mais, Novorizontino bate o Guarani e se reabilita no Paulistão

O Novorizontino se reabilitou da derrota de virada, na estreia do Paulistão, diante do Santos, ao superar o Guarani por 2 a 0 em seus domínios. Na noite desta terça-feira (13), o time realizou seu primeiro jogo da temporada no estádio Jorge Ismael de Biasi e fez o dever de casa com gols de Robson e Juninho.

Com o resultado, além de se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Santos, o Novorizontino foi a três pontos e saltou, ao menos de forma momentânea, para a quarta colocação da tabela de classificação.

Do outro lado, o Guarani, que empatou por 1 a 1 com o Primavera na primeira rodada, estacionou em um ponto e caiu para o 11° lugar, podendo até terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O duelo começou com muito estudo entre os adversários, mas com domínio do time da casa. A primeira grande chance, inclusive, foi do Novorizontino, que aos 18 chegou com Mayk em finalização da entrada da área, rente ao gol.

A partida, entretanto, mudou de cenário aos 30, quando Lucca deu um pisão em Dantas e, após análise do VAR, foi expulso. Com vantagem numérica, o time de Novo Horizonte se lançou ao ataque e conseguiu abrir o marcador logo depois, aos 32, quando Rômulo cruzou da direita e Robson, de cabeça, mandou para o fundo da rede.

O Novorizontino ainda teve boas chances, mas não aproveitou. Do outro lado, o Guarani quase chegou ao empate aos 48, quando Maranhão pegou rebote de Jordi em chute de Parede, mas viu o goleiro adversário se recuperar e levar o time da casa em vantagem para o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo. Dominante, o Novorizontino não deu muitas chances ao adversário, que viu Caíque França salvar mais uma tentativa de Robson aos 17 e a trave parar um cabeceio de Eduardo Brock.

A pressão do time da casa, entretanto, surtiu efeito. Aos 25, Robson cortou a linha de passe do Guarani, avançou pela esquerda e tocou na medida para Juninho, que de primeira, ampliou o marcador. O marcador poderia ter ficado ainda maior aos 40, quando Robson recebeu livre na área, mas na cara do gol, mandou para fora.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a terceira rodada do Paulistão 2026. No sábado (17), o Novorizontino vai até o Ítalo Limongi para encarar o Primavera, a partir das 16h. No dia seguinte, às 20h30, é a vez do Guarani receber o Santos, no Brinco de Ouro. FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 0 GUARANI

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho (Vinícius Paiva) e Rômulo (Juninho); Diego Galo (Hélio Borges) e Robson (Nicolas Careca). Técnico: Enderson Moreira.

GUARANI - Caíque França; Raphael, Jonathan Costa, Rafael Donato e Emerson Barbosa (Renan Castro); Nathan Melo, Willian Farias (Dentinho) e Diego Torres (Maranhão); Guilherme Parede (Guilherme Cachoeira), Lucca e Mirandinha (Ralf). Técnico: Matheus Costa.

GOLS - Robson, aos 32 minutos do primeiro tempo. Juninho, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Torres, Caíque França e Raphael (Guarani).

CARTÃO VERMELHO - Lucca (Guarani).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

RENDA - R$ 26.850,00.

PÚBLICO - 1.614 torcedores.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).