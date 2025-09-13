Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga Estadão Conteúdo 13.09.25 13h33 Mesmo atuando em desvantagem numérica desde os 31 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid contou com o brilho de Mbappé para se impor diante da Real Sociedad no estádio Anoeta, em San Sebastián, neste sábado, e derrotar a Real Sociedad por 2 a 1, com gols do atacante francês e Güler, com assistência do camisa 10. Oyarzabal descontou para o conjunto basco. O resultado manteve a equipe da capital espanhola na liderança da LaLiga, com 12 pontos e 100% de aproveitamento após quatro rodadas. Vini Júnior foi titular, mas fez uma partida discreta, enquanto Éder Militão mostrou segurança atrás e levou perigo no ataque - Rodrygo nem sequer saiu do banco de reservas. A equipe da capital espanhola teve o zagueiro Huijsen expulso ainda no primeiro tempo - levou o cartão vermelho direto por puxar Oyarzabal em um contragolpe do time basco. Os visitantes já venciam por 1 a 0, gol em finalização de Mbappé, que também carimbou a trave e deu o passe para Güler ampliar a vantagem no fim do primeiro tempo. Comandada por Oyarzabal, a Real Sociedad melhorou na etapa complementar, assustou Courtois com uma bola na trave de Marín e reduziu a desvantagem, aos 10 minutos, em pênalti cobrado pelo camisa 10. Oyarzabal quase marcou novamente, exigindo grande defesa de Courtois, enquanto o Real Madrid apostava nas investidas individuais de Mbappé - apagado, Vinícius Júnior foi substituído por Fran García aos 23 minutos. Com seu time pressionado em campo, o técnico Xabi Alonso fechou a equipe na reta final da partida e conseguiu segurar o ímpeto da Real Sociedad e levar para Madri o resultado positivo antes da estreia na Champions League, na terça-feira, diante do Olympique de Marselha, no estádio Santiago Bernabéu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Real Madrid Real Sociedad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 PARAENSE NO OCTOGONO Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking 13.09.25 8h00